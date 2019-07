Jorge Azcón: "Los ingresos indebidos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza van a tener que ser devueltos"

1. Buenos días. En octubre de 2017, vendí mi piso, por un precio muy inferior al de compra. Me tocó pagar plusvalía municipal, en contra de lo dictado por el Tribunal Constitucional. El anterior equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza, se excusó en que no realizaría devolución alguna, hasta que el Gobierno Central creara una Ley que regulase los casos de exención de plusvalía en caso de venta con pérdidas. ¿Piensan ustedes realizar devolución de estas plusvalías indebidamente pagadas, según lo dictado por el Tribunal Constitucional? Muchas gracias. Un saludo. (José Casulla)

- Muy de acuerdo contigo, José. Yo creo que los ingresos indebidos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza van a tener que ser devueltos. Yo le recomendaría que hiciera una reclamación al Ayuntamiento, porque hoy el Ayuntamiento está aceptando las reclamaciones que se hacen.

2. ¡Buenos días! Después de estos 4 años, tengo puestas muchas esperanzas en usted. ¿Hay algún plan juvenil para que no estén todas las noches nuestros jóvenes en los botellones? Muchas gracias. Ana Cristina.

Muchas gracias, Ana Cristina. Es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años ha centrado sus esfuerzos en los programas educativos. Más de 4.200 alumnos al año pasan por programas educativos relacionados con el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo creo que es muy importante seguir actuando desde el punto de vista educativo, pero es verdad que también nos esforzaremos en sancionar las conductas incívicas que tengan que ver con el botellón.

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha respondido este lunes a las preguntas de los lectores de HERALDO en un encuentro digital que ha tenido lugar en la redacción del periódico. Entre otros temas, Azcón ha hablado de la UAPO, la Policía Local, el corte de agua de Isaac Peral y el botellón. El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha respondido este lunes a las preguntas de los lectores de HERALDO en un encuentro digital que ha tenido lugar en la redacción del periódico. Entre otros temas, Azcón ha hablado de la UAPO, la Policía Local, el corte de agua de Isaac Peral y el botellón.

3. Estimado Sr. alcalde: ¿No le parece que Los Sitios de Zaragoza merecen un museo en Zaragoza? En mi opinión, este evento tan importante para la ciudad debería tener un espacio expositivo permanente. Un saludo. Nando Navarro.

Comparto plenamente la necesidad de que haya un museo de Los Sitios en Zaragoza. Es más, creo que tendríamos que aprovechar el auge del recreacionismo y unirlo a la imagen de marca de nuestra ciudad.

4. Estimado Sr. Azcón: ¿Cuándo piensa comenzar las obras de la reforma de la Romareda y cuánto tiempo cree que durarán las obras? Un saludo.

- Las obras esperamos comenzarlas lo antes posible, pero estamos trabajando en el proyecto. Como todo gran proyecto, necesita un tiempo de tramitación administrativa antes de que las obras como tal empiecen.

5. Señor Azcón, ¿qué planes tiene para luchar contra la violencia de género? ¿Piensa dar voz a las mujeres sobrevivientes de esta lacra? ¿Y ayudar a las Asociaciones que luchamos para erradicarla? Gracias. María Teresa Ballester.

NOTICIAS RELACIONADAS El PP pide que la Policía Local de Zaragoza tenga una unidad de violencia de género

Gracias, María Teresa. Lo más importante que hemos hecho en estos días que llevamos va a ser poner en marcha un programa que en otras ciudades lleva años funcionando y que se llama VIOGEN, un programa en el que fundamentalmente se mejora la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local, y la semana pasada estuvimos hablando con la delegada del Gobierno para que Zaragoza se pueda unir lo antes posible a este proyecto.

6. Buenos días: mi pregunta para el alcalde se refiere al barrio de Juslibol. Desde hace varias legislaturas los vecinos de Juslibol estamos esperando la redacción del Plan Especial de las Cuevas de Juslibol, que nos permita tanto adquirir y escriturar nuestras viviendas en cuevas (ahora pagamos una 'tasa' al Ayuntamiento), como disponer de equipamientos y servicios urbanísticos básicos que no disponemos en muchas calles del barrio. Conocemos muchas experiencias de este tipo en otras partes del Estado. ¿Licitará y aprobará Ud. este Plan Especial en esta legislatura? Saludos y gracias, Juan Antonio.

Gracias, Juan Antonio. El Plan Especial de las Cuevas está caducado. Los estudios iniciales adolecían de bastantes problemas técnicos. Y sé que se lleva mucho tiempo sin resolver este importante problema del barrio de Juslibol. Deberíamos volver a poner en marcha el Plan Especial, sobre todo para resolver los problemas de transmisión de la propiedad, que a día de hoy es del Ayuntamiento de Zaragoza (la propiedad), y esa es la razón por la que pagáis un canon.

7. Buenos días. Tengo una pregunta para el Sr. Azcón. El anterior equipo de gobierno subió el IBI de ciertos aparcamientos, amparándose en que el promotor del edificio en lugar de hacer cada plaza de aparcamiento como finca registral independiente, cada plaza era una parte indivisa de local, al que los señores de ZEC llamaban "almacén de coches". Esta ridícula interpretación provocó que los propietarios de estas plazas, pagásemos más del doble del IBI que los que tenían una plaza exactamente igual, pero registrada como finca independiente. Mi pregunta es si va a corregir este agravio comparativo, pues somos muchos los afectados por esa decisión tan injusta y arbitraria. Gracias anticipadas por su respuesta. José Luis.

Gracias, José Luis. Lo denunciamos desde el grupo Popular en reiteradas ocasiones. Por eso, en el año 2019 ya se ha tributado al tipo general y no al tipo incrementado que decidió Zec en el 2018.

8. Soy María Cristina Álava Hidalgo (nacida en Zaragoza el 18 de junio de 1948, en la calle Mayor, 14 y bautizada en la catedral de la Seo), casada desde hace 43 años con Miguel Antúnez Diaz (nacido en Las Palmas de Gran Canaria) y los dos residentes en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos pasando unos días estupendos en Zaragoza Ciudad a la que como aragonesa me siento muy arraigada y es una pena que no tengamos vuelo directo para venir con mucha más frecuencia, idea que compartimos ambos al igual que otros zaragozanos residentes en dicha ciudad. Y mi pregunta es: ¿no podría ayudarnos a conseguirlo? Tanto mi marido como yo nos alegramos mucho de que fuera elegido alcalde de esta Ciudad y le enviamos nuestra enhorabuena. Así como seguimos informados tanto por la prensa con por Aragón TV de todo lo que ocurre es esta tierra aragonesa Así que no he dudado dos veces en pedir ayuda al que sin lugar a dudas también es mi alcalde, aunque viva en otras tierras. Maria Cristina Álava Hidalgo.

Muchas gracias por tu felicitación. Precisamente incrementar el número de conexiones es uno de los 50 puntos que hemos firmado el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Espero que podamos contar con la colaboración de otras administraciones para llevarlo a cabo.

9. ¿Cómo está el tema de la avenida de Cataluña? ¿Se ejecutarán las obras que ya están licitadas? ¿Veremos la avenida de Cataluña terminada en el 2022 como el anterior ejecutivo dijo que estaría? Muchas gracias. Antonio Cerezuela.

NOTICIAS RELACIONADAS La avenida de Cataluña necesita casi 7 millones y obras hasta 2022 para completar su reforma

Muchas gracias, Antonio. Ya existe un tramo de la avenida ejecutado, así como la zona de encuentro de la avenida con el puente del Gállego. A día de hoy, los servicios de infraestructuras están trabajando en la redacción del proyecto por fases.

10. Hola me gustaría hacerle unas preguntas al alcalde de Zaragoza, me llamo Ana.

Vivo en Parque Venecia y desde hace 4 años estamos esperando que se ejecuten los 600.000 euros que había destinados para la adecuación de la zona del canal y retirada de las torres de alta tensión, también para tener más zonas verdes en un barrio muy gris, por la cantidad de cemento que hay, ¿nos puede decir algo de este rema?

Muchas gracias, Ana. Creo que son 700.000 euros los que la junta de compensación entregó al Ayuntamiento para las obras de soterramiento de la línea de alta tensión y la conexión de la urbanización con la ribera del canal. En cuanto se refiere al soterramiento de las líneas, el proyecto está redactado por el Ayuntamiento y pendiente de aprobación por el departamento de Industria de la DGA. Ha finalizado el proceso de información pública y solo faltaría la resolución que lo aprueba. En ese momento, iniciaremos la licitación de las obras. Respecto a la conexión de la urbanización con la ribera del canal, los servicios de infraestructuras están redactando el proyecto.

11. Me gustaría preguntarle al nuevo alcalde lo siguiente:

- Prolongación de Tenor Fleta: para cuándo, es muy urgente ya.

- Avenida de América: para cuándo un aparcamiento, por aquí pasa el 90% de la circulación del barrio de Torrero, Puerto Venecia, etc. hacia el centro, porque entre autobuses, carril bus, carga y descarga, coches en doble fila y aparcamientos... esto es un caos todos los días. Muchas gracias. (Peter)

NOTICIAS RELACIONADAS La prolongación de Tenor Fleta, un poco más cerca

Gracias, Peter. Como bien sabes, han comenzado los trabajos previos tras el visto bueno de Adif. Esta es una obra en la que todos los partidos políticos estamos de acuerdo y espero que tengamos disponibilidad presupuestaria en un plazo razonable para acometerla. Sobre la avenida de América, tienes toda la razón sobre la densidad y la repercusión en la movilidad del barrio. Creo que es una cuestión que tenemos que estudiar en profundidad.

12. Pregunta directa y rápida. ¿Por qué a la mayoría de los ciudadanos nos da la impresión de que los políticos y el poder nos utiliza y nos toma el pelo, solo para su enriquecimiento? (Enrique).

Gracias, Enrique. Yo creo que lo que planteas tiene que ver con unos pocos políticos que han actuado muy mal y que han hecho un inmenso daño a la credibilidad de la política y a nuestro sistema democrático, pero te aseguro que la inmensa mayoría de los políticos de todos los partidos trabajan con honestidad y honradez.

13. Buenos días, señor Jorge Azcón. Me preocupa qué tiene pensado hacer con las riberas y el Ebro a su paso por la capital. Durante estos 4 años el mantenimiento ha sido nulo, hay tantos desperfectos que no vemos los ciudadanos el momento de poder tener aquello que para la Expo conseguimos. Tener unas riberas limpias, cuidadas, seguras. Yo practico remo en el Ebro y le puedo decir que llevamos unos años muy tensos por no limpiar de algas el cauce. Se enganchan los remos en ellas y son un peligro para nosotros los que disfrutamos también del Ebro desde dentro, no hablemos de las embarcaciones que puedan llevar un motor, porque se quedan parados en un mar de algas al no dar abasto la hélice de dicho motor… ¿Piensa dragar el Ebro para retirarle las gravas que obras pasadas dejaron en el cauce y que suponen un gran peligro ante riadas? Tiene varias que conocerá: la de Helios, que cada vez la vegetación ocupa más terreno, la que hay entre el puente de Hierro y el de Piedra... y pasado el azud, tiene dos, una nada más pasado el azud y otra junto al Gállego...

Gracias. Como seguro sabrá, el dragado es un tema complejo que depende de la Confederación Hidrográfica del Ebro. En lo que se refiere a la navegabilidad del Ebro y a la gestión del azud, haremos todo lo posible porque se siga respetando ese objetivo. Y en lo que tiene que ver con las labores del limpieza y mantenimiento de las riberas, el punto 26 del programa del Partido Popular y de Ciudadanos recoge exactamente un programa integral de ríos y riberas.

14. Sr. Azcón, mis dos preguntas. ¿Cuándo se va arreglar la avenida de Valencia y alrededores? ¿Se va abrir alguna vez el paso subterráneo de la Estación de Delicias? Atentamente. (Miguel A. Grima)

Gracias, Miguel Ángel. De acuerdo con que la avenida de Valencia necesita una reforma integral como otras grandes avenidas de la ciudad. Estamos auditando las cuentas municipales para saber la capacidad de inversión que va a tener el Ayuntamiento de Zaragoza los próximos años. En lo que se refiere al túnel de la A-68, estoy de acuerdo en que sería muy bueno poder abrirlo al tráfico, pero esa es una mediad que depende del

Ministerio de Fomento y de Zaragoza Alta Velocidad y que según sabemos requeriría de una inversión de aproximadamente 20 millones de euros.

15. Buenas, usted ha manifestado que quiere que sea la legislatura de acabar con la crispación, cuando esta actitud fue la bandera de su oposición durante la anterior legislatura. ¿No le parece contradictorio? Además, ¿cuándo tiene pensado pedir perdón por mentir en el tema de las banderas del pabellón S.XXI? Cuando dijo que se habían quitado y era falso, esas banderas únicamente se ponen para eventos deportivos. ¿Sabe que provocó una concentración filo-fascista y la agresión a la presidenta de las Cortes de Aragón? Gracias y un saludo. (Javier B.)

Muchas gracias, Javier. Una información en esta misma redacción de Jorge Alonso lo explicó perfectamente en su momento. Nosotros denunciamos que la bandera de España que se había quitado en el interior del pabellón siglo XXI fue absolutamente cierto.

Destacado La Policía archiva la investigación por el ataque a la presidenta de las Cortes en el pabellón Siglo XXI

16. Buenos días, debido al deterioro de la imagen de Zaragoza a causa de la invasión de grafitis no autorizados y pintadas vandálicas, tanto en espacios privados como públicos, incluido en todo tipo de mobiliario urbano, así como en edificios y elementos de valor histórico y artístico, quería preguntarle al Sr. Azcón: ¿el nuevo equipo de gobierno municipal va a considerar entre sus prioridades el detener la proliferación de estos actos vandálicos, que no sólo destrozan la imagen de la ciudad, sino que su subsanación supone elevados costes económicos, tanto para las arcas públicas como para los propietarios privados? Gracias. (María García)

Muchas gracias. No puedo estar más de acuerdo con la cuestión que planteas. No recuerdo de memoria cuánto nos cuesta al año la limpieza de grafitis, pero estoy convencido de que son más de cientos de miles de euros. Uno de los grandes retos que tenemos en los próximos cuatro años es mejorar la limpieza de los grafitis, pero mejorar la limpieza de la ciudad en general, un reto que tendrá que acometerse con la nueva contrata de limpieza que si no recuerdo mal debe hacerse en el 2021.

17. Ángel Manuel López Muñoz. Buenas, tema bastante preocupante sobre limpieza por la cual han aparecido muchas cucarachas y ratas en zonas de contenedores, ¿qué tienes pensando en tema limpieza? ¿vas a hacer cumplir las ordenanzas municipales?

Es necesario mejorar la limpieza en toda la ciudad y esa va a ser una de las prioridades del equipo de gobierno, solucionar las necesidades reales de los zaragozanos.

18. Arturo Lopez Perez. Hola. En otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, etc.; los servicios de limpieza y recogida se dividen en sectores y son varias empresas las que prestan estos servicios, alcanzando mayores niveles de calidad en el servicio por la elevada competencia existente; ¿le parece necesario que esta situación se produzca en Zaragoza (Y más teniendo en cuenta la actual legislación de contratación)?

La necesidad de dividir los contratos tiene que ver con las directivas europeas en contratación. Será una de las cuestiones que estudiemos en los pliegos de condiciones de la nueva contrata.

19. Buenos días. ¿Para cuándo las obras del campo de fútbol nuevo Fleta? Gracias. (Juan Miguel Bernal Vicente)

Muchas gracias por tu pregunta. En este mismo mes está previsto que se reúna el consejo de administración de Zaragoza Deporte y que en esa reunión se apruebe la contratación de las obras y la dirección facultativa, así que espero que muy pronto arranque esa actuación que tanto esperáis.

20. ¿Qué actuaciones tiene previstas en materia de Vivienda? ¿Se va aumentar el presupuesto destinado a subvenciones para acometer reformas de accesibilidad en edificios de más de 45 años? (Emilia)

Estamos pendientes de redactar y acometer un nuevo plan de vivienda mejorando el que planteaba el equipo de gobierno durante la pasada legislatura y que no contó con una mayoría suficiente para ser aprobado, y centrado fundamentalmente en lo que tú planteas: la rehabilitación de viviendas.

21. Buenos días. Soy vecina del centro y llevo 10 garrafas de agua mineral gastadas ante la imposibilidad de ducharme en plena ola de calor por el corte de agua en Isaac Peral. ¿Por qué no retrasaron las obras o esta actuación en concreto cuando se anunciaron máximas de récord en Zaragoza? (Julia)

NOTICIAS RELACIONADAS Varias calles del centro de Zaragoza, sin agua durante 10 horas en plena ola de calor por las obras en Isaac Peral

Gracias, Ángela. Se trata de un problema de presión en la red. Ha ocurrido durante todo el fin de semana. Y esa falta de presión impide que el agua entre en los circuitos de las comunidades de vecinos. Se está trabajando para detectar el origen del problema y resolverlo cuanto antes. Mis disculpas a todos los vecinos que os veis afectados por el problema en el entorno de la plaza de Los Sitios.