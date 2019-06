Existe además otro tipo de medicamentos, como los supositorios y determinadas cremas en las que el excipiente corre el riesgo de derretirse , por lo que es conveniente tener más cuidado con ellos. "Si el supositorio de un bebé lo tengo a temperatura ambiente se me va a derretir en la mano. No se va a estropear el principio activo, pero puede ser más complicada la aplicación ", indica esta farmacéutica.

Medicamentos a temperatura ambiente, pero en zonas frescas

La gran mayoría de medicamentos, por lo general, aguantan durante seis meses a 40 ºC, pero lo recomendable en estos casos es guardarlos siempre a una temperatura adecuada, en zonas frescas de la casa. "La cocina y el baño son sitios prohibidos para tener el botiquín tanto en verano como en invierno porque están expuestos a mayores cambios de temperatura. Son sitios más húmedos, y aunque a no todos los medicamentos les va a afectar igual, no es el mejor sitio. Es preferible guardarlos en un cajón que no sea muy accesible para los niños o en cuyo caso, bajo llave para que no estén a su alcance", señalan desde el Cofz.