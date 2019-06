Segundo ataque de perros asilvestrados en Tauste en menos de una semana

Tauste registró el martes el segundo ataque de perros asilvestrados a ovejas en solo cuatro días. El pastor propietario del rebaño encontró los animales cuando acudió a la explotación, situada en un paraje del monte de Tauste conocido como Puyos Royos, a primera hora de la mañana del citado día.

Según denunció el ganadero, los perros acabaron con la vida de una docena de ovejas. Algunas de ellas sobrevivieron a la acometida, pero hubo que sacrificarlas porque presentaban heridas incompatibles con la vida. Además, otros 80 animales quedaron malheridos. Horas después del ataque, decenas de aves carroñeras se acercaron hasta la explotación ganadera para alimentarse de los cadáveres.

Como en el caso que se registró el pasado viernes, fueron los veterinarios del Centro de Recuperación de fauna de La Alfranca quienes se encargaron de determinar la causa de las heridas mortales. Según detallaron esta semana estos expertos, los cánidos dejan su huella en forma de mordiscos en las patas, las inmovilizan y acaban con ellas aunque no llegan a devorarlas.

Los ganaderos y los cazadores de la zona están vigilantes frente a la presencia de grupos de perros que vagan por el monte y que eventualmente pueden atacar a los rebaños mientras se encuentran en los apriscos. De hecho, la cooperativa de ganaderos mantiene un convenio con la Sociedad de Ganaderos para capturar este tipo de ejemplares.

En cualquier caso, los ataques no son frecuentes, suelen darse un par de veces al año. De acuerdo con fuentes consultadas, la presencia en el monte de estos animales errantes puede corresponderse con perros perdidos en batidas de caza, o con camadas desatendidas que salen al monte y aprenden a cazar. Sobreviven alimentándose de carroña o de los animales que capturan. Los ganaderos afectados por estos ataques son indemnizados por los seguros.

"El buitre hace buena labor"

Francisco Clemente, el Agente para la Protección de la Naturaleza (APN) que está a cargo de la zona de Tauste, lamentó que se haya responsabilizado a los buitres de los ataques a los rebaños.

"En Tauste funciona un comedero de aves necrófagas a las que se alimenta dos veces por semana", señaló Clemente, subrayando que no hay que "criminalizar" a una especie que es muy sensible y que hace una labor muy buena en el control de enfermedades. "Junto a los buitres, el martes comieron de los cuerpos de las ovejas más de 15 alimoches, una especie que está en regresión total", abundó. "En ningún caso los buitres atacan a rebaños: son carroñeros, no depredadores", agregó.