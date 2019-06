Un problema técnico derivado de las obras de renovación de una tubería en la calle de Isaac Peral, en el centro de Zaragoza, ha provocado el corte de agua ocasional en varios números de los alrededores de esta céntrica vía de la capital aragonesa, en la que están trabajando los técnicos para solucionar la incidencia.

Las obras coinciden con una ola de calor que ha puesto en alerta por altas temperaturas a la capital aragonesa, donde numerosos vecinos de la zona centro se han visto afectados por este corte de agua programado desde las 8.00 de este viernes hasta las 18.00, diez horas en total en una jornada en la que se prevé que los termómetros superen los 40 grados.

Según informan desde el Ayuntamiento, las obras en la citada vía estaban programadas para acometerse en dos fases. "La primera empezó el día 26, entre el paseo de la Constitución y Joaquín Costa e implicaba el corte del tráfico en ese tramo, pero no afecta al paso transversal de Joaquín Costa", precisan. En la segunda fase, las obras afectarán también a la calle de Isaac Peral, entre las calles de San Clemente y Joaquín Costa, donde prevén que se demoren unos dos meses.

"Vamos a intentar acelerar los trabajos para intentar acabar antes de las 18.00, pero es inevitable que el corte de agua se demore durante la mañana", explican desde el Ayuntamiento en alusión a las afecciones que están ocasionando las obras en Isaac Peral y varios números de otras calles aledañas, donde los vecinos también han sufrido un corte de agua ocasional de 10 a 12.00 de este viernes. Así, varios vecinos y bares de las proximidades de Constitución, Joaquín Costa, Independencia y Santa Engracia se han visto afectados por la avería. También en las proximidades de Isaac Peral y la zona más cercana a la plaza de San Miguel han sufrido cortes de agua durante la mañana debido a un problema técnico que ya está solventado, aseguran.

"Abrimos a las 7.15 y a las 8.00 ya han hecho el corte. Estamos con garrafas de agua mineral y no nos funciona ya la cafetera. Los grifos no funcionan, los baños no funcionan… Llevaremos unas ocho garrafas de agua gastadas. Estamos tirando de agua mineral pero no podemos estar así hasta las 18.00, rellenando la cafetera que ni nos coge ya el agua", afirma una empleada del bar San Siro, en la calle de Joaquín Costa.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza señalan que este corte registrado en los alrededores de la calle de Isaac Peral ya se ha solucionado. No obstante, la afección continúa en esta céntrica vía de la capital aragonesa, y se extiende hasta el número 19 del paseo de la Constitución. Además, también hay cortes de agua anunciados y programados en la calle de Zurita y en Arquitecto Madgalena. En el bar San Siro, pasadas las 11.00, seguían sin agua.

"Las ramificaciones de las tuberías son bastante inesperadas, y aunque el 90% está controlado, puede haber un margen de error. Pedimos a la gente y a los vecinos de Isaac Peral, entre Constitución y Joaquín Costa, que tengan un poco de paciencia. Lo inesperado ya está resuelto y se está intentando hacer lo más rápido posible la instalación de la tubería provisional para abastecer a los vecinos de agua mientras duren las obras. Los técnicos están intentando que el corte dure lo menos posible y si se puede, se repondrá el agua antes de las 18.00", concluyen fuentes municipales.