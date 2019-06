Hace 50 años se produjeron en el barrio neoyorquino de Stonewall las primeras luchas de la comunidad LGTB (Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales) por sus derechos y por el reconocimiento de la libertad sexual, tras los ataques homófobos allí surgidos. Las banderas arcoíris ya empezaban a ondear entonces y, este viernes, medio siglo después, lo harán en Zaragoza. La Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón ha organizado, como ya ocurrió en años previos, una marcha que comenzará a las 20.00 en la plaza de Aragón de la capital aragonesa y en la de Navarra de Huesca. En Teruel, el Orgullo se celebrará este jueves a partir de las 22.00 y comenzará en la Ronda de Damaso.

En cuanto a los recorridos, en Zaragoza saldrá de la plaza de Aragón llegará hasta la de España y de allí hasta la del Pilar, pasando por la calle de Don Jaime I. En la capital oscense, la protesta partirá de la plaza de Navarra y recorrerá las calles Berenguer, San Orencio, San Lorenzo, Coso Bajo, los porches de Galicia y así hasta llegar de nuevo al lugar de origen. Por último, la protesta de Teruel saldrá este jueves de la ronda Damaso, y pasará por la Glorieta, el paseo del Óvalo, la calle Nueva, Joaquín Arnaú y así hasta llegar a la plaza de San Juan.

Pero antes de la protesta habrá diferentes actos. Por ejemplo, este viernes en la capital se celebrará uno de los más divertidos, una carrera en la que los participantes se enfrentarán al difícil reto de correr con tacones (por si andar con ellos no entrañará ya complicación) y que se celebrará el mismo viernes a las 12.00 en la calle de San Pablo. ¿Los requisitos? Que el tacón no tenga menos de 8 centímetros y que no sean de cuña o plataforma (porque así sería más "fácil"). Ese mismo día y tras la prueba 'deportiva', tendrá lugar un concurso de lanzamiento de bolso "con grito agudo". El ganador, entonces, será el que más fuerza (tanto física como de laringe) tenga.

La bandera arcoíris y la trans ya adornan el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza y es que durante estos días ya se están realizando diferentes actos para la celebración del Orgullo. Por ejemplo, este miércoles a las 18.00 en el punto Vihsible (en la calle de San Pablo,131) hay una charla coloquio sobre el modelo del Orgullo y el jueves en el mismo lugar y a la misma hora, habrá un taller y unos puestos para que aquel que lo desee pueda hacerse con una camiseta arcoíris y demás merchandising. Después de esto, a las 20.00 tendrá lugar el I Certamen de Cortos de Visibilidad Lésbica: Mayores Sin Armarios.

Las manifestaciones en las tres provincias aragonesas coincidirán con las que se realizarán en otros puntos del panorama español siendo la de Madrid la más importante (el mítico Pride al que el año pasado acudieron en torno a un millón de visitantes). Una fiesta para celebrar la diversidad, la libertad y, sobre todo, el orgullo.