La obra de la calle Matheu se dispara un 35% por un problema con el colector

Un problema con el colector de la calle de Matheu, en el Arrabal, va a disparar los costes de la reforma un 35%. Esta es la previsión de los nuevos responsables del Área de Infraestructuras, que tienen prevista la convocatoria urgente de un consejo de administración de la sociedad municipal Ecociudad Zaragoza para aprobar el modificado y reactivar la ejecución de los trabajos.

La reforma de la calle de Matheu es una reivindicación histórica del Arrabal. Las obras se adjudicaron a Idecon por 372.000 euros y comenzaron a finales de abril con un plazo de cuatro meses y medio. Pero no tardó en aparecer un problema con el colector, que ha paralizado los trabajos las últimas tres semanas. La infraestructura no tiene la pendiente suficiente para sacar el agua y proceder a la obra. Las bombas instaladas no daban resultado y además la conducción arrastraba sólidos, sobre todo toallitas de baño.

La instalación de una tubería provisional para ejecutar los trabajos afecta además a conducciones de gas y comunicaciones situadas bajo la acera, lo que ha complicado aún más los trámites burocráticos hasta el punto de parar la obra. Además, los vecinos están sufriendo malos olores procedentes de las zanjas.

La nueva concejal de Infraestructuras, Patricia Cavero, explicó que tras conocer el problema heredado en esta calle, la semana pasada ya se dio orden de que se reactivaran los trabajos en las zonas que no estuvieran afectadas por el colector. "Nos hemos puesto en marcha y se está estudiando aprobar el modificado para la próxima semana", declaró.

Explicó que ya se ha mantenido una reunión con la empresa y que mañana podría estar listo el nuevo presupuesto. No hará falta un nuevo concurso público, al tratarse de una circunstancia sobrevenida. La previsión es que el sobrecoste ronde los 138.000 euros. Los técnicos de Infraestructuras analizarán la propuesta el jueves con el objetivo de preparar el modificado. El consejo de administración lo tendrá que convocar el exalcalde Pedro Santisteve, que aún es presidente de Ecociudad, dado que aún no se han renovado las sociedades municipales. Explicó que la obra podría estar terminada a finales de septiembre.

El presidente de la asociación de vecinos del Arrabal, Rafael Tejedor, exigió "agilidad" al Ayuntamiento y una solución al problema de los olores, que dijo que son "horrorosos". Dijo además que pueden existir contaminantes de la antigua Campo Ebro. "Hay que dar explicaciones a los vecinos, especialmente a los comerciantes de la zona, que no pueden trabajar entre vallas y con lo mal que huele. Hay que tomar decisiones rápidas y si las tiene que tomar el alcalde, que las tome", declaró Tejedor.