No tema a la avispa mamut, pese a sus hasta 5 cm de longitud

Silvia y su madre, Paloma, se encontraban el viernes pasado en la terraza de su casa en la avenida de Montañana cuando descubrieron en el suelo un ejemplar de avispa de tamaño considerable (unos 3 centímetros) que les sorprendió. Ante el descubrimiento de este insecto que consideraron tan "particular" y temiendo que pudiera tratarse de una especie peligrosa, decidieron introducirlo en un bote de cristal y llevarlo a un centro de investigación en el campus de Aula Dei. Sin embargo, a esta avispa no hay por qué tenerle miedo.

Esta especie, pese a su similitud con la temida avispa asiática (Vespa velutina), no es agresiva y se denomina avispa mamut (Megascolia bidens). Puede alcanzar hasta 5 centímetros y, aunque verla en Zaragoza no es tan habitual como la avispa común (Vespula vulgaris), tampoco es extraño encontrarla en la capital aragonesa.

Desde la Unidad Verde del Ayuntamiento de Zaragoza, señalan que "no es invasora" y que si no se la molesta o se es alérgico, "no tiene por qué ser problemática".