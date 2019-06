Concentración en Cadrete contra la retirada del busto de Abderramán III

La Agrupación Local de Izquierda Unida (IU) en el municipio zaragozano de Cadrete ha llamado a los vecinos de esta localidad a participar este domingo, 23 de junio, en una concentración convocada para rechazar la retirada del busto de Abderramán III de la plaza de Aragón de Cadrete.

La coordinadora local de IU, María Ángeles Mercader, ha recordado que la primera actuación del concejal de Vox, Jesús García Royo, que será responsable de Obras Públicas, Urbanismo e Industria en el consistorio, ha sido retirar el busto de Abderramán III situado en la plaza Aragón.

"Si ante los problemas reales de Cadrete esa es su prioridad en cuanto a las obras, mantenimiento y decoro de la localidad nos esperan cuatro años muy duros", ha advertido Mercadar, quien ha calificado la medida como "islamófoba".

Por ello, y para evitar que hechos como este se repitan, Mercader ha animado a la ciudadanía a participar en la concentración de repulsa convocada este domingo, 23 de junio, a las 12.00 en la plaza Aragón de Cadrete.

En su opinión, "no responde al talante democrático que en la página de Facebook del partido de ultraderecha se haya convocado una consulta popular sobre la necesidad de retirar la estatua". "Esta actuación divide al pueblo", ha valorado.

En cuanto al traslado del busto al castillo de Cadrete, Mercader ha opinado que "es abandonarla a su suerte ya que es un lugar pequeño, en el que la estatua no tendrá protección frente a nuevos actos vandálicos y, además, no es accesible para todas las personas. Una accesibilidad que no puede solucionarse con obras, ya que se trata de una zona protegida, ZEPA y LIC", ha aseverado.

Por otra parte, la Agrupación Local de Izquierda Unida de Cadrete ha exigido a Royo (Vox), que actúe de manera urgente y diligente ante la caída del muro de una casa desalojada el pasado sábado. IU lleva casi una década reclamando el derribo de estos edificios, declarados en estado de ruina, y el saneamiento de la zona. "Entran niños para jugar y adolescentes y corren el riesgo de que se les caiga el edificio, además de la suciedad y las ratas que hay en la zona", ha concluido.