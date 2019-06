Una feria para atraerlos a todos

Como el anillo de Tolkien, la séptima edición de la feria Expotaku atrae en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza a cientos de aficionados a los videojuegos, manga, anime y sagas como ‘El señor de los anillos’, ‘Juego de tronos’ o ‘Harry Potter’. Un encuentro que durará el fin de semana y que incluye campeonato de videojuegos, trivials de cultura, manualidades y talleres.

No era fácil conseguir los nombres y apellidos de los que se paseaban por la Multiusos disfrazados de su personaje favorito, fenómeno conocido como ‘cosplay’. Estaban Deku y Kachan, protagonistas de ‘Boku No Hero Academy’, Zero 2, bajo la cual se escondía un adolescente llamado Álvaro, y muchos Narutos: ninjas con sandalias y calcetines blancos que blandían espadas. "Cada año es diferente pero algunos personajes perduran", afirmó Samuel Pazo, que venía desde Sevilla con su tienda ‘K-Popers’. A su lado, Isaac B. Tena despachaba camisetas y fundas de almohadas de personajes manga y anime. "Los chicos compran a Red Zero y las chicas a Levi", dijo.

El paseo entre las tiendas se interrumpió cuando empezó en el escenario principal el trivial anime, con 15 participantes que tenían que adivinar la música de cabecera de famosas series. En el caso de ‘Naruto’, casi hubo una avalancha. Y ajeno al ruido, el escultor Rafael González, de tienda ‘online’ zaragozana Gonart Sculpture vendía barritas de Harry Potter y sorteaba un guantelete de Tanos a tamaño natural.

En el rincón de los videojuegos, campeonato de Tekken, demostración de realidad virtual y consolas disponibles para jugar al ‘Mario kart’ y ‘Super Smash’. y, a su lado, taller de amigrumis (muñequitos de lana) Y la feria continúa. Este sábado, a las 16.00, los asistentes podrán conocer a los dobladores de ‘Los vengadores’, ganar en el trivial de ‘Harry Potter’ o participar en la pasarela ‘cosplay’.