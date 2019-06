La semana pasada, al defender en estas páginas la vida de dos pinos amenazados por las motosierras municipales, que ya han acabado con sus otros seis hermanos de hilera, aludí a la inteligencia artificial. Con ello traté de hacer ver que, si se pretende que las políticas públicas sigan siendo humanitarias, tendrán que incorporar deseos, emociones y sentimientos que apenas son apreciados por la economía medioambiental, la estadística o la informática.

La inteligencia artificial es una creación del ser humano, pero este, a su vez, recíprocamente, la imita. Por ejemplo, para evaluar a mi alumnado conforme a los procedimientos actuales, he de renunciar a mi subjetividad, en favor de ‘rúbricas’ basadas en ceros y unos. Así que pronto sobraré. Examinará y calificará una aplicación cibernética. En general, dado que el cerebro humano procesa los datos y los algoritmos infinitamente peor que las máquinas, estas han empezado a resolver nuestros problemas de salud, política o amor. Ya hay programas informáticos que componen bellas melodías.

Además, las máquinas aprenden y evolucionan por sí mismas, por lo que están creando sus propios criterios, convenciéndonos de lo benéficos que nos resultan. Sinceramente, creo que este proceso es irreversible y que no hay alternativa, pero quizás todavía podamos orientarlo a la dignidad humana, con la esperanza de que a las máquinas no les parezca mal. Por eso, salvar dos pinos es mucho más que salvar dos pinos. Es también apostar por lo que nos define como seres sintientes y sentimentales, aquello que no puede reducirse a códigos binarios. Al menos, de momento.

