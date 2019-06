El gobierno PP-Cs descarta convocar el concurso del Parking Norte por falta de tiempo

Por segundo año consecutivo, no habrá Parking Norte en las fiestas del Pilar de Zaragoza. La decisión estaba cantada, dado que el anterior gobierno de ZEC ya la había avanzado, pero la vicealcaldesa y concejal de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, la confirmó ayer. No obstante, no descartó que la macrozona de conciertos del Actur, con capacidad para 45.000 personas, pueda instalarse en las fiestas de 2020.

El motivo de la decisión es la falta de tiempo. "A finales de junio no se puede sacar a concurso el Parking Norte", explicó Fernández. Añadió que ni siquiera se han redactado los pliegos y recordó las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público o las limitaciones del decreto de Espectáculos de la DGA, que obligan a tener las instalaciones montadas para su revisión 15 días antes de que se inicie la actividad.

NOTICIAS RELACIONADAS ZEC anuncia unas fiestas sin Parking Norte y ofrece recintos sin ánimo de lucro a las peñas

El año pasado, el anterior gobierno de ZEC trató de adjudicar el contrato. Sin embargo, el retraso que sufrieron los trámites, entre otros motivos por los recursos de las licitadoras, y la posterior renuncia de la empresa que fue contratada, Ferias Lanzuela, obligaron al Ayuntamiento a no montar las carpas. El anterior concejal de Cultura, Fernando Rivarés, ya dijo que el Parking Norte estaba descartado para las fiestas del Pilar, pero faltaba la confirmación del gobierno PP-Cs. Ahora habrá que determinar si es posible la rescisión del convenio de cesión del aparcamiento del Actur por parte de la DGA, titular de los suelos. El canon anual es de 181.000 euros.

Fernández aseguró que "urge sacar los contratos de las fiestas del Pilar". Por ejemplo, todavía no se han puesto en marcha los de la muestra de agroalimentación, las ‘food trucks’, la carpa Aragón o las casetas de la plaza de Aragón. La vicealcaldesa citó entre sus prioridades activar todos los procesos de contratación.

Fernández destacó que otro problema es la ubicación de los peñistas, especialmente de Interpeñas, que el año pasado no tuvo un espacio propio durante las fiestas del Pilar. La Unión Peñista llegó a un acuerdo con los responsables de las carpas del Espacio Zity de Valdespartera. Para llegar a una solución, Sara Fernández explicó que quiere contactar con las dos entidades.

Cultura también tiene sobre la mesa el conflicto del espacio para las jotas. El sector fue muy crítico con el anterior gobierno porque no se atendió la petición de contar con un escenario propio para sus actuaciones y no uno compartido con los conciertos de la plaza del Pilar durante las fiestas.