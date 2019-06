Una mediana no es un buen sitio para estacionar una moto, sobre todo, si el lugar no tiene acondicionado un paso de peatones y los viandantes se las ven y las desean para poder atravesar la calzada. Así lo ha comunicado la Policía Local de Zaragoza a través de su cuenta de Twitter al tiempo que ha instado a no poner en peligro a ninguno de los usuarios de la vía.

El martes #SectorCentro observó esta 🛵 estacionada en una mediana 😕

Además de estar prohibido, ¿cómo cruza el conductor la calzada si no hay paso de peatones? 🤔

No te pongas en peligro ni a tí ni a otros usuarios de la vía 😉

Vamos a cuidar nuestra #SeguridadVial pic.twitter.com/QEdgHNisTr — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 21 de junio de 2019

Según explica la normativa municipal las motos deben estacionar en el sitio habilitado para estos vehículos y en caso de no existir podrán hacerlo en las aceras (siempre que estas midan más de de tres metros de anchura, en forma paralela a la acera y a una distancia de cincuenta centímetros del extremo lateral de ésta más próxima a la calzada). De cualquier modo, nunca en las medianas ni en lugares que impidan el paso.

Esta normativa es extensible también a las bicicletas que tampoco deben impedir el paso a los peatones y más aún a aquellos que presenten algún tipo de discapacidad visual. Esto es lo que denunció el otro día una mujer invidente que se encontró con un obstáculo en la acera, esto es, una bicicleta en una zona incorrecta.

No dejamos de ver estacionamientos incorrectos de bicicletas y VMPs 😕

Ayer, #SectorCentro denunció a una 🚲 tras ser requerido por una persona invidente que se topó con un obstáculo innecesario en la acera 😡

+Info.> Estacionamiento de bicis 👉🏼 Art.32 https://t.co/SCSqmDfoJq pic.twitter.com/2XCA0pfvKu — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) 19 de junio de 2019

Así, las bicicletas se estacionarán en los espacios específicamente acondicionados para tal fin. Si no existen aparcamientos en un radio de 75 metros, las bicicletas podrán ser amarradas a elementos del mobiliario urbano durante un plazo que en ningún caso podrá superar las 24 horas, siempre que con ello no se realice ningún daño al elemento de mobiliario urbano, no se vea alterada su función, ni se entorpezca el tránsito peatonal ni la circulación de vehículos.

En cualquier caso, para garantizar la circulación peatonal, se deberá respetar un espacio mínimo de 1 metro como zona de tránsito. En ningún caso podrán estacionarse bicicletas en aceras con anchura total inferior a 1,5 metros, tal como dice la normativa.