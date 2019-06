Todos los partidos, salvo el PP, critican a Vox por la "absurda" retirada del busto en Cadrete

PSOE, Ciudadanos, Podemos-Equo, CHA, PAR e IU censuraron ayer la decisión del equipo de gobierno de Cadrete de retirar el busto de Abderramán III de la plaza de Aragón de la localidad a instancias de Vox. Solo el PP declinó hacer declaraciones y se remitió a las de la alcaldesa del municipio, María Ángeles Campillos, que el martes justificó su decisión y aseguró no compartir los valores que representaba Abderramán III.

A las críticas del secretario de Organización del PSOE, Darío Villagrasa, que ya el martes lamentó que "la extrema derecha" esté "marcando la agenda y gobernando a golpe de ocurrencia" se unieron las de Daniel Pérez Calvo (Cs), que ve "absurdo" que se produzcan este tipo de situaciones. "Creo que Cadrete tiene problemas más importantes que afectan al conjunto de la ciudadanía. Debemos centrarnos en sacar adelante propuestas que mejoren el día a día de los vecinos", dijo.

Para el secretario general de Podemos-Aragón, Nacho Escartín, es significativo que esta haya sido la primera medida del gobierno, apoyado por PP, Ciudadanos y Vox. "Esta es su prioridad. ¡Ojo con la xenofobia! Imaginad que en Zaragoza eliminásemos la estatua de César Augusto", escribió en su perfil de Twitter.

Igual de crítico se mostró el presidente de CHA, José Luis Soro, quien arremetió contra quienes se avergüenzan de su origen y quitan el busto del fundador de su pueblo porque se llama Abderramán. "Yo me siento orgulloso de mi pasado: mestizo, diverso, de mezcla", aseguró. Y prometió, en este sentido, "seguir luchando para construir un futuro de tolerancia y respeto" para sus hijos.

El problema, señaló el líder del PAR, Arturo Aliaga, está en que "las muestras culturales e históricas deberían estar por encima de ideologías políticas". Cree, en todo caso, que una decisión así es responsabilidad del Ayuntamiento de Cadrete. Otros, como el coordinador general de IU-Aragón, Álvaro Sanz, recordaron que Cadrete "pasó de ser un asentamiento a una población importante por impulso de Abderramán III, quien mandó construir el castillo que propició su auge". "Es historia, pero el concejal de Cadrete hace gala de su fanatismo retirando su busto", expuso.

Esta, en todo caso, no ha sido la única decisión de Vox que ha despertado críticas entre la clase política aragonesa. La portavoz del grupo municipal socialista, Pilar Alegría, cargó a través de sus redes sociales contra la retirada de pancartas contra la violencia machista en edificios municipales de Madrid. "Esta es la nueva política que viene, la que han pactado PP, Ciudadanos y Vox, la de silenciar uno de los mayores problemas que tenemos en España. Ni un paso atrás", aseveró.

Cambio de nombre

El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de la localidad, Jesús García Royo (Vox), reconoció ayer que ni ellos mismos se esperaban el revuelo causado por el traslado. "Sobre todo, porque tratamos de hacerlo de la forma más discreta posible", dijo.

Cadrete, aseguró, recupera poco a poco la normalidad. "Personalmente solo he escuchado comentarios a favor, pero evidentemente también los habrá en contra", añadió. El edil recalcó que la decisión no obedece a una cuestión de xenofobia. "Simplemente creíamos que ese no era el sitio en el que tenía que estar. Lo llevábamos en nuestro programa electoral", recordó.

Dicho programa también recoge el cambio de nombre del centro sociocultural de la localidad, bautizado como Abderramán III. Su intención es que se abra "un proceso de participación ciudadana" en el que o bien se darán varias opciones o se escucharán las sugerencias de los vecinos. "Queremos que sea el pueblo el que participe", afirmó el concejal. Aclaró, no obstante, que este proyecto se abordará "cuando se tenga que abordar". "No es algo urgente", explicó.