Se incendia una cocina en un piso de Delicias

Los Bomberos de Zaragoza han intervenido la tarde de este jueves, sobre las 18.30, en un incendio desencadenado en una vivienda del barrio de Delicias de Zaragoza. En concreto, el fuego se ha originado en la cocina de un piso situado en el número 45 de la calle de Bolivia.

Las llamas han afectado a la zona de guisar y a algunos muebles adyacentes. Asimismo, el resto del piso también ha sufrido daños a consecuencia del humo.

No obstante, no se han producido daños personales y no ha habido que lamentar heridos.

Los Bomberos han desplazado hasta el lugar una bomba urbana ligera, una autoescala automática de 30 metros y una unidad de mando y comunicaciones. También se ha trasladado una ambulancia para atender a los posibles heridos pero, afortunadamente, esto no ha sido necesario.