Absuelven a un vecino de Maella que fue acusado de acuchillar a otro

Un vecino de Maella de origen pakistaní que fue juzgado el pasado 10 de junio por acuchillar presuntamente a un compatriota durante una discusión ha sido absuelto al no quedar acreditado que fuera él la persona que lo agredió.

La Fiscalía había solicitado una condena de cinco años de prisión por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso. Sin embargo, la titular del Penal número 4 de Zaragoza entiende que las declaraciones del único testigo que acudió a la vista oral son contradictorias e imprecisas y que no hay pruebas que señalen a Aftab A. como autor de la agresión. Por lo tanto, tal y como pidió su abogado, Javier Catalán, lo absuelve.

Según la sentencia, sobre las 21.00 del 6 de julio de 2016 se produjo una discusión en la plaza de la Glorieta de Maella, en la que participaron el acusado, la víctima, Taseen U. J. y varias personas más. Tras la disputa, este último presentaba un hematoma en un ojo y dos heridas incisas, una en un hombro y otra en un costado. El herido precisó asistencia médica, fue intervenido quirúrgicamente y tardó en curar 30 días.

La juez señala que si bien ha quedado probado que Aftab A. llevaba algún tipo de objeto en la mano durante la discusión, no se ha demostrado que fuera él quien causó las lesiones a Taseen U.

Durante el juicio, el acusado explicó que habían tenido problemas previos con el que luego resultó herido y que cuando ese día fue a la plaza de la Glorieta ya había una pelea y él intervino para ayudar a su hermano. Contó que recordaba haber pegado a Taseen U. J. pero no que llevara un cuchillo y se lo clavara. Es más, dijo que ignoraba quién le había podido causar las lesiones.

Lo mismo dijo la víctima cuando prestó declaración durante la instrucción de la causa: que no podía concretar quién le agredió ni con qué objeto. Esta persona no se presentó a la vista oral al no poder ser localizada.