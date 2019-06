Anulan la autorización de un gallinero en el casco urbano de Embid de la Ribera

El Ayuntamiento de Calatayud declaró hace unos días la "nulidad de pleno derecho" de la autorización que concedió en julio de 2016 a Jesús Ángel Hernández para la tenencia de hasta 30 aves en un pequeño gallinero situado en la calle Molino, en el barrio pedáneo de Embid de la Ribera, y que se situaba debajo de uno de los dormitorios de la vivienda de Mª Pilar Jiménez. En el acuerdo, el Consistorio reconoce que la resolución que tomó "no cumple" con el requisito de que esta instalación esté entre viviendas diseminadas, ya que está en pleno casco urbano.

"Estamos satisfechos porque es lo que pedíamos, la pena es que hayamos tenido que esperar casi dos años", explica la familia afectada: "Hay olores y ruidos, y lo que pedimos es que se cumpla la normativa vigente, nada más"..

En la resolución del Consistorio bilbilitano se da la posibilidad a Jesús Ángel Hernández, que da la circunstancia que también es el alcalde pedáneo de Embid, a que interponga o bien un recurso de reposición o uno contencioso-administrativo ante el juzgado de Zaragoza. Durante todo este proceso también intervino el Justicia de Aragón, que formuló una sugerencia al Ayuntamiento de Calatayud para que revisará la autorización concedida.

En el escrito del 28 de mayo, los técnicos municipales reconocen que dicho permiso "se concedió siempre y cuando dicha explotación doméstica no sea incompatible con otros usos". "Vamos a pelear porque retiren esta resolución, porque en su momento se nos concedió la licencia y toda la vida han estado los animales y no ha pasado nada", subrayaba Hernández. "Lo estudiaré con el abogado para ver qué recurso ponemos, porque quiero defender no solo mi gallinero sino el derecho de todos", remarca.

"Si finalmente dicen que lo quitemos –pone de manifiesto–, lo haremos. Pero es una pena que se hable tanto de despoblación y luego se pongan tantas trabas a los que vivimos en los pueblos", se lamenta Hernández.