Alegría pide que el Ayuntamiento comience a funcionar "lo antes posible"

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Pilar Alegría ha reclamado que la actividad política comience a funcionar "lo antes posible" en el consistorio con la convocatoria de la primera Junta de Portavoces y ha criticado que todavía no se conozca oficialmente el reparto de las áreas del gobierno municipal.

No obstante, ha añadido que sea cual sea la configuración, todas las áreas de trabajo estarán lo suficientemente cubiertas por los diez concejales de su grupo municipal, quienes estos días se están instalando en el consistorio, aunque se desconoce si mantendrán el mismo espacio.

Según ha comentado Alegría, el reparto de despachos, que deberá ser aprobado por la Junta de Portavoces, es una cuestión que se está debatiendo y estudiando estos días.

En la primera rueda de prensa del grupo municipal socialista, Alegría, a expensas de que la ejecutiva provincial del PSOE oficialice esta tarde su nombramiento como portavoz, ha reclamado que la actividad política en el ayuntamiento comience "desde ya" y funcione "lo antes posible" con la convocatoria de la primera junta de portavoces de la corporación.

Por otro lado, Alegría, en respuesta a los medios de comunicación, se ha referido también a la posible entrada de Vox en el equipo de gobierno y ha apuntado que no conoce el pacto firmado "a altas horas de la madrugada" entre "tres fuerzas políticas", en relación a PP, Cs y Vox.

"A mi me gustaría, como grupo mayoritario, conocer ese acuerdo que se firmó con tres fuerzas políticas que ha facilitado la corporación y, a partir de ahí, ver la propia dinámica del ayuntamiento", ha manifestado.

No obstante, ha puntualizado que en el caso de que Vox entre en el Gobierno no es el PSOE el que tendrá que dar explicaciones para añadir a continuación que le gustaría saber lo que diría Ciudadanos en ese caso, un partido cuya "principal línea roja" ha sido que esta formación no entrara en el gobierno.

Por último, Alegría ha confiado en que esta tarde la ejecutiva provincial del PSOE haga oficial su nombramiento como portavoz del grupo municipal habida cuenta que este cargo "siempre" ha sido ocupado por el candidato o la candidata a las elecciones.