Rudi transmite a Azcón su "emocionante" legado en la alcaldía de Zaragoza

La exalcaldesa de Zaragoza y expresidenta del PP, Luisa Fernanda Rudi, ha transmitido este martes al nuevo alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, su "emocionante" legado como primera alcaldesa del PP en el consistorio durante cinco años.

El encuentro se enmarca en una ronda de reuniones que mantendrá Azcón, investido el pasado sábado como primer edil, con los alcaldes zaragozanos que permanecen vivos y que continuará este miércoles con el socialista Juan Alberto Belloch, quien ostentó el bastón de mando de la ciudad de 2003 a 2015.

Rudi, quien también fue presidenta del Congreso de los Diputados (2000-2004), diputada en el Parlamento Europeo (2004-2008) y presidenta del Gobierno de Aragón (2011-2015), ha destacado de su paso por el Ayuntamiento la "cercanía de la política municipal".

"Veinticuatro años después, todavía en la calle me llaman alcaldesa", ha rememorado Rudi, quien en el año 2000 se convirtió en la primera regidora mujer en la capital aragonesa, y la única hasta la fecha.

"La labor de alcalde es un máster en la vida y sientes que cuando aciertas, notas inmediatamente el efecto y el agradecimiento", ha explicado la antigua alcaldesa.

De Azcón, en el consistorio desde el año 2000, ha resaltado tanto su experiencia y bagaje como su "actitud", unas "ganas de trabajar por la ciudad" con las que también se ha visto identificada al pensar en sus comienzos en la política municipal.

La llegada del PP a la alcaldía del consistorio se produce después de 16 años en la oposición, después de que Belloch arrebatara la alcaldía al popular José Atarés, quien gobernó del 2000 al 2003.

Ahora, Azcón ha llegado a la alcaldía de la ciudad gracias al respaldo de los seis concejales de Ciudadanos (que entrará en el Gobierno) y los dos de Vox.

Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas acerca del reparto de áreas, Azcón ha preferido mantenerse prudente, ya que está "a punto", pero no cerrado.

En este sentido, ha apostado por una "foto completa", seguramente a lo largo de la jornada de mañana, es decir, una presentación oficial del Gobierno, en vez de ir "desmenuzando" quién ostentará cada una de las concejalías.

"No tenemos que fijarnos tanto en los detalles, sino en los programas y soluciones reales que tenemos que poner encima de la mesa para los zaragozanos", ha manifestado.

En su opinión, a los ciudadanos no les importa tanto quién va a ocupar un despacho u otro sino cómo solucionamos sus problemas del día a día.

En cuanto a este reparto, Azcón ha recalcado que no ha habido cambios desde lo anunciado este lunes, cuando adelantó que la decisión sobre la forma en que se concrete la participación de Vox en el Gobierno de la ciudad "no se ha tomado" y que, en cualquier caso, la presencia de la formación ultraderechista no llegará a la Junta de Gobierno Local.

Por ello, el alcalde ha insistido en que la participación de Vox se decidirá "más adelante", mientras que ahora están trabajando en "lo más inmediato", las concejalías en las que sí que pasará a formar parte Ciudadanos.

En este sentido, ha pedido "paciencia" ante los "pequeños flecos" que quedan por cerrar: "Vamos a intentar hacer las cosas bien desde el principio porque si queremos correr mucho al final nos caeremos".

En su discurso ha hecho hincapié en que Zaragoza llevaba 16 años gobernada por el centro izquierda y que ahora surge la posibilidad de un Gobierno de centro derecha que no se dedicará a "crear problemas", sino a resolverlos.