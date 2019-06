Con la cuenta atrás hacia la noche más corta del año parece que los problemas y las trabas con las hogueras de San Juan no paran de llegar. Este lunes se publicaba la relación de los barrios zaragozanos que podrían prender la fogata durante este fin de semana y también de los que no y aunque el barrio Oliver era, en un principio, uno de los que iban a contar con el tradicional acto, un rechazo por parte del Ayuntamiento puede hacer que finalmente no se celebre.

A pesar de contar con un informe favorable por parte de los Bomberos de Zaragoza y de la Policía Local, los responsables de Servicios Públicos han comunicado que el seguro de responsabilidad civil aportado por la Junta de Distrito del barrio (junto a la fianza de 300 euros) no es válido, a pesar de que "hace dos meses fue aceptado sin mayor complicación", ha lamentado el presidente de la asociación Oliver Centenario, Antonio García. "Este martes se nos ha notificado que el seguro tenía algunas carencias de las que parece que no se han dado cuenta hasta hoy", ha añadido.

La hoguera, que de celebrarse se hará este sábado en la explanada del parque del Oliver, había sido confirmada ya algunos días por las entidades vecinales que ahora se muestran desilusionadas por la situación. Como ha explicado el presidente de Oliver Centenario habrá que esperar hasta este miércoles para saber una decisión final ya que ante la negativa municipal están realizando algunas gestiones para subsanarlo.

"Los responsables del PIBO (Plan Integral del Barrio Oliver) son coparticipantes del evento y están realizando algunas gestiones municipales para ver cuál es el problema y si hay solución. Para la noche de San Juan aportaban cabezudos, batucada y una actuación de la Camerata de San Nicolás y por ello también están implicados en esto porque si no hay hoguera, no hay relleno", ha asegurado García.

Otros barrios, como el de Jesús o La Paz, todavía se encuentran esperando una respuesta municipal para saber si este año podrán, o no, celebrar las hogueras. Precisamente a este respecto, García apunta que "se han dado más trabas que nunca, primero te dicen que sí y luego que no y además no sabes quién es el responsable ahora ni a quién acudir".