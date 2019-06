Los concejales de Vox presidirán dos juntas de distrito en Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha confirmado este lunes que los dos concejales de Vox presidirán dos juntas de distrito, sin especificar cuáles serán. No obstante, ha manifestado que la decisión sobre la forma en que se concrete la participación de la formación ultraderechista en el Gobierno de la ciudad "no se ha tomado" y que, en cualquier caso, no llegará a la Junta de Gobierno Local.

En esa junta, como es "evidente" y han venido aclarando "por activa y por pasiva", estarán únicamente PP y Ciudadanos, ha subrayado Azcón tras una reunión mantenida con el alcalde saliente, Pedro Santisteve, para formalizar el traspaso de poderes, a la que ha acudido también la futura vicealcaldesa, Sara Fernández.

En este sentido, sí que ha confirmado que los dos concejales de Vox presidirán dos juntas de distrito, dos organismos que ha recordado que forman parte del Gobierno de la ciudad dentro del área de Participación Ciudadana.

Es más, ha insistido en que en los ayuntamientos las decisiones más importantes se toman en el Pleno, que también es Gobierno, y que la oposición forma parte asimismo de los consejos de administración de las sociedades municipales.

Del mismo modo, ha señalado que en muchos municipios o en instituciones como la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) la oposición asume responsabilidades de gobierno.

Con respecto al organigrama del nuevo equipo de gobierno, que se prevé que se haga público esta semana, Azcón se ha limitado a decir que está "muy avanzado" y que no quieren dejar "flecos sueltos" para hacerlo "lo mejor posible".

Por otro lado, ha anunciado que irá hablando con los diferentes grupos políticos para organizar el trabajo en el Consistorio y tomar las diferentes decisiones sobre la participación en los organismos municipales, cuestiones que tradicionalmente se han adoptado por consenso, ha recordado.

Tanto Azcón como Fernández han agradecido al alcalde saliente, Pedro Santisteve, que les haya facilitado los balances y memorias de las distintas áreas de gobierno y todos ellos han coincidido en la necesidad de protocolizar los actos de traspaso de poderes.

Tras poco más de 20 minutos de reunión en los que Santisteve les ha entregado a sus sucesores numerosos dossieres, este ha destacado que deja un Ayuntamiento saneado, con las cuentas hechas, con un pago a proveedores "modélico" situado en los 22 días, con el pago a las contratas actualizado, con unos nuevos pliegos que mejoran "mucho" los servicios públicos y en el que "no hay recibos ni facturas en los cajones".

Asimismo, ha resaltado que el Consistorio zaragozano ha sido calificado como "excelente" en materia de acción social.

Ha indicado que les ha entregado informes con la situación lo más actualizada posible para que la ciudad no tarde en retomar el pulso y ha ofrecido también la posibilidad de que los nuevos concejales se reúnan con los salientes y con los coordinadores de área.

La futura vicealcaldesa en virtud del pacto PP-Ciudadanos ha sostenido que este acto de traspaso de poderes demuestra que se pueden poner los intereses de los zaragozanos por encima de los partidistas.

Por su parte, Azcón ha calificado el encuentro como un "acto de normalidad democrática", pero ha advertido de que "esto no acaba aquí" y de que el nuevo Gobierno hará su propia auditoría, de la que no ha dado de momento más información.

Del mismo modo, ha recogido el guante de su antecesor y ha anunciado que los nuevos concejales trabajarán con los antiguos coordinadores de área sobre el estado en el que se encuentran todas ellas.

A lo largo del día, el recién elegido alcalde se reunirá también con distintos altos cargos del Ayuntamiento, como el interventor o el jefe de la Asesoría Jurídica.