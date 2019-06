Teresa Ladrero, política de formación y de vocación en Ejea

Teresa Ladrero Parral nació en Ejea de los Caballeros el 24 de Agosto de 1978 y vuelve a ser alcaldesa de su localidad natal por el PSOE con un amplio respaldo de los ciudadanos. Se reconoce una apasionada de la política "con mayúsculas". Esta vocación le llevó a estudiar Ciencias Políticas y de la Administración, aunque siempre pensó que no estaría "en primera línea". Dio el paso con 29 años: "Cuando se me abrieron las puertas del Ayuntamiento de Ejea de la mano de Javier Lambán no me lo pensé dos veces, y no me arrepiento". Su formación se completa con un Máster en Prevención de Riesgos Laborales, un postgrado en Desarrollo Rural y una diplomatura de Gestión y Administración Pública.

Está casada y tiene una hija de 9 años. Su familia es un apoyo fundamental en su día a día: "Ser alcalde es gratificante, y más si cuentas con el apoyo de los vecinos, pero exige un gran sacrificio, sobre todo personal". Reconoce que tiene muy poco tiempo libre, pero le gusta estar con los suyos, la lectura, la música y pasear por la montaña.

Antes de entrar en política desempeñó el cargo de gerente de la Asociación Empresarial de las Cinco Villas entre los años 2002 y 2007. Comenzó su carrera en el Ayuntamiento a partir de las elecciones municipales de mayo de 2007, ocupando la concejalía de Economía, Hacienda y Patrimonio en el Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros.

En junio de 2012 pasó a formar parte de la corporación de la Diputación Provincial de Zaragoza. El 1 de agosto de 2014 tomó posesión como alcaldesa de Ejea en sustitución de Javier Lambán, quién presentó su renuncia el 8 de julio de 2014 en su condición de candidato del PSOE-Aragón a la presidencia del Gobierno autonómico.

Tras las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015, en las que encabezó la lista socialista, consiguió mayoría absoluta (10 concejales), que ha mantenido tras los últimos comicios.