La vicealcaldesa Sara Fernández (Cs) niega que Vox vaya a entrar en el Gobierno de Zaragoza

La futura vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández (Ciudadanos) ha reiterado este sábado que el pacto que ha firmado su formación que ha convertido a Jorge Azcón en alcalde ha sido "exclusivamente" con el PP y que Vox no entrará a formar parte del Gobierno y espera que tampoco marque la agenda.

Del mismo modo, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la constitución de la nueva Corporación, que no corre peligro ningún programa de igualdad, contra la violencia machista, en favor del colectivo LGTBI o campañas como la del "No es no".

Ha reducido, asimismo, la presencia de Vox en cargos institucionales a la presidencia de juntas de distrito, algo que ha recordado que siempre se ha hecho extensible a todos los grupos representados en el Consistorio.

En otro orden de cosas, Fernández se ha congratulado por la materialización del cambio que a su juicio necesitaba Zaragoza, plasmado en las 50 medidas acordadas con el PP.

Unas medidas, ha continuado, para convertir a Zaragoza en una verdadera "Smart City", que fomente el emprendimiento y el empleo, que atraiga inversiones o que sea universal y promueva su cultura.

Una ciudad con un ayuntamiento que recupere el diálogo con otras instituciones, como el Gobierno de Aragón, pero sobre todo con todos los zaragozanos.