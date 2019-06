Gema Gutiérrez, la primera mujer en llegar a la alcaldía de Utebo

Gema Gutiérrez Valdivieso se ha convertido en la primera mujer en llegar a la alcaldía de Utebo, la tercera localidad más grande de la provincia, tras reeditar el acuerdo de gobernabilidad PSOE-IU. Sustituye en el cargo al socialista Miguel Dalmau, recién elegido senador, que ostentó la vara de mando desde 2007.

La nueva regidora nació en Baracaldo (Vizcaya) el 28 de octubre de 1975. Con 14 años se trasladó con su familia a vivir a la capital aragonesa por motivo de trabajo de sus padres. Es licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Reside en Utebo desde que se casó en 1990. Tiene dos hijas, de 15 y 12 años de edad.

Entre sus aficiones se encuentra el cine, la lectura o la naturaleza. Se reconoce también apasionada de la decoración. Fue miembro activo de ampa Nueva Europa del colegio Parque Europa de Utebo y, de hecho, ocupó el puesto de secretaria y, posteriormente, de presidenta.

Entró en el Ayuntamiento utebero en 2015 como concejala de Educación, Cultura y Turismo. Ahora ocupará la alcaldía con dedicación exclusiva. Según pone de manifiesto afronta el reto político que supone estar al frente de un municipio de más de 18.600 habitantes “con mucha ilusión y responsabilidad”. “Significa también -dice- una superación personal. Ha habido mujeres encabezando las candidaturas de distintos grupos, pero nunca una como alcaldesa. Creo que puedo aportar una visión femenina y feminista en el gobierno de la ciudad”.

A la “continuidad” de la labor de los anteriores equipos municipales se une su "deseo y ganas de seguir mejorando el trabajo hecho”. “Quiero darlo todo por el pueblo, y que me genera una gran admiración y respeto”, concluye. A pesar de no haber nacido en Utebo, en esta localidad zaragozana ha creado una familia: “Poco a poco he ido conocido su raigambre y su gente y ya lo siento como mío”.