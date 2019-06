Vox confía en reunirse con Cs y pide no "escenificar" un cordón sanitario

El candidato de Vox a la Alcaldía de Zaragoza, Julio Calvo, ha confiado en poder reunirse con la candidata de Ciudadanos (Cs), Sara Fernández, a quien ha pedido que "no se escenifique el cordón sanitario que quiere imponer la izquierda" a la formación que lidera Santiago Abascal.

Julio Calvo ha relatado que este martes solicitó, "por teléfono" a Sara Fernández mantener una reunión a lo que la candidata le contestó que "lo consultaría", pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta, ha lamentado.

"Con Ciudadanos no hay forma de saber nada". De esta forma ha sintetizado Calvo la relación con la formación naranja y cuando faltan 36 horas para la conformación de todos los ayuntamientos de España este sábado, 15 de junio. "Esto es lamentable y la política seria no debe hacerse de esta manera".

Desde Cs han contestado que "no hay ninguna reunión prevista con Vox" para abundar en que se mantiene solo la negociación diferenciada con el PP y con el PSOE. "Solo se abordan propuestas programáticas y aspectos técnicos y no de gobierno ni áreas de responsabilidad".

El candidato de Vox a la Alcaldía ha reiterado su petición de que "no se escenifique el cordón sanitario por antidemocrático, injusto y lamentable decretado por el PSOE, como en su día contra el PP, y que ahora Ciudadanos, si se suma, sería de nuevo aceptar la superioridad moral que se arroga la izquierda".

"Parece que el PSOE es quien decreta la fatua que emiten los mufíes contra alguien que ha roto los preceptos del Corán o del Islam. Que el PSOE emita una fatua contra Vox y Cs la asuma sería una claudicación ideológica lamentable y así no se combatiría, jamás, la pretendida superioridad moral de la izquierda".

Gobierno

Julio Calvo ha explicado sobre la posibilidad de entrar Vox en el Gobierno municipal que "si hay posibilidades" estarían dispuestos y ha reconocido que "lógicamente hay más opciones de llevar a cabo las políticas" de la formación verde.

"Somos conscientes de los concejales que tenemos y no es una condición irrenunciable, pero aún no estando dentro queremos que se atiendan las reivindicaciones o principios programáticos. No es indispensable entrar porque la prioridad es un gobierno conservador liberal y no queremos ser un obstáculo para la construcción de un gobierno de centro derecha".

Por otro lado, ha contado que ha mantenido varias conversaciones informales con el candidato del PP, Jorge Azcón, de hecho los populares han anunciado que esta tarde volverán a mantener un encuentro con Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Hablamos y nos conocemos mucho. Hay confianza y no tenemos ningún problema en mantener reuniones y hablar porque el PP no está con la idea de suscribir o respaldar el cordón sanitario que pretende la izquierda, ya que el PP, hace tiempo, también sufrió el cordón sanitario con el Pacto del Tinell y ahora no tiene ningún sentido. Él -Azcón- lo sabe, lo comprende, me conoce y sabe que no soy de extrema derecha y las conversaciones son fluidas y razonables, además de discretas. Ahora se han hecho públicas y no tengo problema en decirlo, pero estamos a expensas de lo que diga Ciudadanos".

En estas reuniones, ha apostillado Julio Calvo, se han planteado las líneas programáticas, que a su parecer "no se diferencian mucho", y que versan sobre la realización de una auditoria en el Ayuntamiento de Zaragoza, además de revisar la políticas de subvenciones ante "la falta de control" y reducir tanto la deuda como los impuestos, ha resumido.

"Sobre todo está la voluntad de desalojar a los partidos de la izquierda, que nos han llevado una situación de ruina económica con la deuda más alta de España".