Las noches de Delicias vuelven a ser de los juglares

Hace más de dos décadas que se celebró por primera vez y, 23 años después, el programa ‘Noches de Juglares’ sigue estando en plena forma. Una vez más, el patio de la capilla del parque Delicias se convierte cada jueves de junio en un escenario para artistas de las disciplinas más variadas, acercando la cultura tanto a vecinos del barrio como a ciudadanos de otras partes de Zaragoza.

El ciclo, que comenzó el pasado jueves con las actuaciones de Luis Pastor, cantante y compositor extremeño; Guillermo Pellegrino, escritor uruguayo; y Alberto Moreno, músico del grupo Amankay, continuará este jueves a las 22.00 con la música y los monólogos teatralizados como protagonistas. Maríaconfussion deleitará al público con sus últimos trabajos en torno al bolero y la música popular compuesta por mujeres y El Silbo Vulnerado representará parte de su espectáculo ‘Desde Azul’.

Es precisamente esta compañía, la de El Silbo Vulnerado, la que se encarga de la coordinación artística de este ciclo, organizado por el centro cívico Esquinas del Psiquiátrico. Luis Felipe Alegre, actor y miembro de la compañía, reconoce que siempre han mantenido una gran vinculación con el parque Delicias desde el mismo día de su inauguración y que, precisamente, las actividades que se programaron para celebrarla fueron el germen de ‘Noches de Juglares’. “Los vecinos echaron un pulso a la administración y consiguieron que ese espacio se quedara para el barrio. Ahí fuimos viendo que uno de los lugares en los que se celebraban estas actividades funcionaba especialmente bien: el patio que hay junto a la capilla del parque Delicias”, señala Alegre.

Un enclave especial en el que se funden el arte y la naturaleza y en el que, desde hace 23 años, se celebra este ciclo. “Se trata de un espacio para entre 200 y 300 personas, algo protegido del viento, con árboles… Es un lugar que tiene algo”, reconoce el actor y director teatral zaragozano.

La acogida del público año tras año, actuación tras actuación, demuestra que el ciclo se ha convertido en una cita consolidada en el barrio, pero también en el conjunto de la ciudad. “La duración del ciclo habla por sí sola. ‘Noches de Juglares’ en el Parque Delicias es el programa cultural Decano del barrio. Asiste público de toda la ciudad y la acogida siempre es buena, aunque está condicionada a la climatología de cada noche”, apuntan desde el centro cívico Esquinas del Psiquiátrico.

“Hace tiempo que la cultura no es algo exclusivo del centro”

Para Luis Felipe Alegre, este tipo de actividades y programas en los barrios deberían ser la norma y no la excepción, aunque reconoce que “hace tiempo que la cultura no es algo exclusivo del centro”. “Esto no deja de ser una muestra de lo que podría ser la vida cultural en los barrios. Tener la opción de recrearse con expresiones artísticas en un espacio público tendría que ser algo más normal y cotidiano, no algo puntual”, afirma Alegre.

La edición de este año ha contado con un presupuesto aproximado de 10.000 euros entre difusión, infraestructura y cachés de los artistas, según datos del centro cívico Esquinas del Psiquiátrico.

El próximo jueves 20 de junio será el turno del músico y compositor zaragozano Carlos Malicia, que regresa a los escenarios con sus sátiras de la vida cotidiana; el escritor y poeta José Ramón Ayllón y el músico congoleño Benjamín Benz. Una semana después, el día 27, el escritor hondureño Samuel Trigueros realizará una lectura de poemas y Carlos Villarubia, escritor y letrista de Hilario Camacho, presentará a Los cuatro luceros y comentará el repertorio de este grupo formado por veteranos músicos de Delicias para recordar la obra del cantautor. Un homenaje que servirá para poner el broche final a este ciclo de asistencia obligatoria para los amantes de la cultura.