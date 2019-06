La décima corporación democrática de Zaragoza ha echado el cierre este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza. A tres días de la investidura del nuevo alcalde o alcaldesa y con la incertidumbre de los pactos de gobierno, los concejales se han despedido, algunos de ellos con lágrimas en los ojos, y han puesto el punto y final a cuatro años que, bajo la gestión de ZEC y con Pedro Santisteve como regidor, han estado marcados por la confrontación política, la polémica y la falta de acuerdos.

En el pleno extraordinario de aprobación de las actas de los últimos plenos, los concejales han cumplido la tradición y aquellos que no repiten se han despedido del resto de sus compañeros. 20 de los 31 ediles actuales no continuarán en el Ayuntamiento a partir de este sábado, cuando toma posesión la nueva corporación. Ha sido un momento para la emoción, los agradecimientos, el balance y para algunos mensajes políticos de cara a futuro. Entre los protagonistas estaba el propio Pedro Santisteve, que ha cerrado la sesión con un mensaje conciliador después de cuatro años de tensión.

Ha tendido la mano para extender a la institución "el buen tono que se respira en la ciudad" e hizo un llamamiento a evitar la "toxicidad" en la vida política, también en la municipal. "No cabe hablar de enemigos en política. Me voy con muchos amigos", ha afirmado Santisteve, que tras el pleno ha confirmado que no renunciará al acta de concejal pese a los malos resultados electorales y continuará su carrera política desde la oposición municipal.

Más allá de hacer balance, el alcalde en funciones se ha centrado en describir una ciudad abierta, amable, acogedora, participativa, solidaria, sostenible y feminista. Ha citado las movilizaciones sociales de los últimos años, como la de los pensionistas o la del feminismo, así como la proyección internacional que tiene la ciudad.

Este miércoles se ha celebrado el último pleno de la legislatura en el que se han despedidos 20 de los 31 concejales que tiene la institución. La sesión ha estado plagada de agradecimientos, disculpas, balance de la legislatura y mucha emoción.

Los portavoces han tomado la palabra. Ha abierto la sesión el líder de CHA, Carmelo Asensio. Su grupo deja la institución después de 24 años por no haber logrado representación en las pasadas elecciones. Muy emocionado, ha destacado el trabajo de su grupo, especialmente de su compañera, Leticia Crespo, que se ha levantado en pleno discurso para darle un abrazo.

Asensio se ha despedido con un llamamiento a que la próxima corporación supere la etapa "bronca" de los últimos cuatro años para "volver a la senda del diálogo".Y ha avisado: "CHA no desaparece ni Carmelo ni Leticia dejan de hacer política". Crespo, en un discurso muy crítico, ha saldado cuentas en su despedida con algunos miembros de su propio partido, con los que estaba enfrentada desde hace tiempo. "La dirección de mi partido en cuatro años no ha tenido contacto conmigo", ha lamentado Crespo, que también ha alabado a Asensio y ha dicho que "Zaragoza sin CHA pierde mucho".

Han destacado las palabras del socialista Carlos Perez Anadón, que después de 20 años en el Ayuntamiento de Zaragoza se despide de la institución para iniciar una nueva etapa en las Cortes de Aragón. Ha hecho una reivindicación "apasionada" de la política. "Como me enseñó Ramón Rubial, primero España, después el PSOE y al final el ego de cada uno", ha declarado.

Azcón, entre lágrimas

El portavoz del PP, Jorge Azcón, ha recordado a la edil popular Reyes Campillo, que no pudo asistir al pleno por enfermedad y que no repetirá como concejal (el propio alcalde, pidió un aplauso de toda la corporación para ella). Tras agradecer el trabajo de funcionarios y sociedad civil y con los ojos llenos de lágrimas, el líder popular y aspirante a la alcaldía el próximo sábado, ha cerrado su intervención diciendo que "toda despedida significa el inicio de algo".

Sara Fernández ha sido otra de las protagonistas del pleno, por su papel crucial en los pactos que decidirán al próximo alcalde. Pérez Anadón le auguró un papel relevante en la próxima corporación. Fernández, que en su intervención no despejó dudas sobre el futuro político de la ciudad, mencionó uno por uno a todos los ediles que no formarán parte de la nueva corporación. Pablo Muñoz, de ZEC, deja el Ayuntamiento. Ha destacado el papel jugado por su formación y ha dicho que se retira en el "culmen" de su carrera política. "He sido todo lo que quería ser", ha afirmado.

El pleno se ha prolongado dos horas ante la gran cantidad de intervenciones. Han destacado las de Javier Trívez, que ha admitido haber tenido que actuar como «defensa central» ante el concejal de Economía, Fernando Rivarés. O la de Pablo Híjar, que cambió el registro amable del pleno para hacer un duro alegato contra el capitalismo. Sebastián Contín, del PP, le ha replicado con ‘La Venganza de Don Mendo’, de Muñoz Seca: "Ved como muere el león, cansado de hacer el oso".

El socialista Roberto Fernández, en un sentido discurso, se ha disculpado por algunas de sus controversias y ha tirado de socarronería. "Soy poco fotogénico cuando me tumbo", afirmó en referencia a una foto que le hicieron descansando en un sofá en una sala anexa al pleno. Pedro Navarro, del PP, se ha despedido con una emocionada muestra de apoyo a Jorge Azcón.