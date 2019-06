Las hay homoparentales, monoparentales, sin figura paterna ni materna (biológicamente hablando) y un sinfín de núcleos familiares más que no se representan bajo las tradicionales siglas AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos). Al menos así lo piensan en el colegio zaragozano de Joaquín Costa donde hace unos meses aquellos que velan por los intereses de los alumnos se engloban dentro de la AFE (Asociación de Familias de Escolares).

"Fue una decisión que se tomó ya el año pasado, pero burocráticamente se ha hecho efectiva este año. Se contó con el consenso de todas las familias del centro y se procedió a cambiar simplemente la denominación, puesto que las actividades y funciones de la asociación son exactamente las mismas", ha comentado Juan López, el presidente de la AFE del colegio zaragozano. Además, también ha reconocido que "era necesario tener un concepto más amplio que recogiese la realidad de las familias que, en pleno siglo XXI van más allá de una madre y un padre".

"Era necesario recoger la realidad de las familias que, en pleno siglo XXI, van más allá de un padre y una madre"

La evolución de la nomenclatura de las diferentes asociaciones escolares ha ido de la mano con la de la sociedad. Así, se ha pasado de la APA (Asociación de Padres de Alumnos) al protagonismo femenino en las AMPA y a la ruptura de los núcleos familiares "tradicionales" con la AFE. Si bien es cierto, que esta ultima, por el momento en la capital aragonesa, solo se ha incorporado en el Joaquín Costa y que el nombre AMPA sigue siendo predominante en la mayor parte de los centros educativos aragoneses. Pero, al menos, ya ha despertado el interés.

"Hemos recibido algunas consultas en relación a este cambio de nomenclatura, pero no tenemos constancia de ningún cambio más en otros centros educativos", ha señalado Nieves Burón, secretaria técnica de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (Fapar). Desde la entidad alaban la iniciativa y la consideran "estupenda" para abordar una realidad social diversa, pero insisten en que "no hay que perder de vista que el representante legal de los alumnos son los padres, un padre o una madre o un tutor (que puede ser un familiar que así lo haya certificado) y quizás el nombre pueda lugar a una confusión porque dentro de las asociaciones no está cualquier tipo de familiar", cuenta Burón.

En este sentido Burón reconoce que esta nueva nomenclatura (que se da en otros centros españoles como el Ágora de Madrid) es "perfecta para denominar un concepto de la familia que está ya obsoleto y representar la escuela como un movimiento amplio, siempre y cuando solo entrañe un cambio de nomenclatura".

Además, cabe destacar que este cambio de denominación responde a una iniciativa personal e individual de los miembros de las diferentes asociaciones de los centros educativos y que el Gobierno de Aragón "no ha hecho ninguna sugerencia al respecto sino que son los colegios la terminología a utilizar", explican fuentes de Educación.