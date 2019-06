El Ayuntamiento de Tauste dejará de prestar el servicio de conserje del colegio

El Ayuntamiento de Tauste aprobó hace unos días por resolución de alcaldía dejar de prestar el servicio de conserje en el colegio de infantil y primaria Alfonso I El Batallador a partir del día 21 de junio. Esta decisión ha causado inquietud y malestar entre la comunidad educativa por la posible supresión de la colonia de verano prevista en las instalaciones o de varias actividades extraescolares para el próximo curso.

Esta resolución adoptada por el Consistorio se ha comunicado a la Dirección General de Planificación y Formación Profesional del Gobierno de Aragón. El puesto de conserje estaba ocupado hasta ahora por una policía local en segunda actividad, que se jubiló recientemente. El alcalde de Tauste en funciones, Miguel Ángel Francés, explicó que el Ayuntamiento "carece de personal idóneo para prestar servicios de ordenanza" y, además, unos "informes jurídicos y de intervención argumentan que esa plaza no es competencia municipal". La resolución de alcaldía considera que el puesto "debería formar parte de la previsión de recursos humanos del Gobierno de Aragón, al ser el de ordenanza una pieza esencial del servicio de Educación". Fuentes del Ejecutivo autonómico indicaron, sin embargo, que "todos los colegios tienen conserjes-oficiales de mantenimiento y todos dependen de sus respectivos ayuntamientos".

El director del colegio Alfonso I El Batallador, Raúl Betoré, por su parte, mostró su descontento por esta decisión, adoptada "justo después de las elecciones" y de la que no recibieron información previa. En este centro hay aproximadamente 500 alumnos matriculados -150 en infantil y el resto en primaria-, además de unos 40 profesores.

Una madre del colegio trasladó también su preocupación por la situación que se generará tras la amortización de la plaza de conserje: "No se podrá realizar el servicio de madrugadores ni las actividades extraescolares del colegio que son fuera del horario lectivo (en referencia a ajedrez o francés, que se han impartido este curso a partir de las 15.00). Quizá no tengamos el plan de fruta porque no habrá personal para recepcionarlas y distribuirlas". Tampoco se puede asegurar la colonia de verano que se organiza en las instalaciones del centro todos los años, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 14 de junio. Y continúa: "Quién abrirá las puertas, tocará las sirenas, encenderá la calefacción y recibirá los pedidos de limpieza, alimentos del comedor escolar...". La presidenta de la ampa, Silvia Laborda, puso de manifiesto que el próximo curso estaba previsto ofertar por primera vez el servicio de madrugadores, dado que ya había unos 20 niños interesados. "Ahora, con esta información, queda en el aire". "Nos da igual que el puesto de conserje lo cubra el Ayuntamiento o el Gobierno de Aragón, pero el colegio tiene que tener esa plaza", adelantó.

El director del colegio de Tauste enumeró otra serie de deficiencias que presenta este centro escolar, como el comedor, que se habilitó de forma provisional hace 12 años en dos barracones, y que "no reúne las condiciones necesarias". Diariamente, 100 alumnos hacen uso del equipamiento.

Por otra parte, resumió el problema de suciedad que generan las palomas que se posan en un hueco del tejado. El alcalde recordó que el Ayuntamiento aportó 80.000 euros para la cubierta, que se completó en dos fases, y reconoció que "no se hizo bien". Para ahuyentar a las aves se instaló incluso un búho disuasorio, con escaso éxito. Para Betoré, el colegio, construido en 1932, carece de baños adaptados. Francés, además, criticó la "falta de mejoras por parte de la DGA, que se escuda en que no hay presupuesto".