Piden que se aporten pruebas del atentado a la casa cuartel en la causa contra Ternera

La Asociación Española de la Guardia Civil (AEGC), que está personada como acusación particular en el proceso judicial del etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, ha solicitado al juez Ismael Moreno que se aporten pruebas y declaraciones de los juicios a los otros seis terroristas de ETA que fueron condenados por el atentado de la casa cuartel de Zaragoza ocurrido el 11 de diciembre de 1987, en el que murieron once personas (seis de ellas menores).

Antes de que se les pueda llamar a declarar en la Audiencia Nacional a los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal, Frederic Haramboure y a los dirigentes Francisco Múgica Garmendia (Pakito), y José María Arregui Erostarbe (Fiti), el abogado Jorge Piedrafita reclamó ayer una ampliación de pruebas para que la instrucción sea muy completa y cuanto más precisa posible.

"El objeto de incorporar las declaraciones y las diligencias de interés de otros sumarios y causas que guardan estrecha relación con estos hechos es para determinar la certeza que pueden aportar dichas pruebas testificales posteriores" señaló el letrado de la AEGC.

Jorge Piedrafita apuntó que en la investigación que lleva el Juzgado Central de Instrucción 2 de la Audiencia Nacional hay que acreditar con la mayor cantidad de pruebas posibles que el terrorista Josu Ternera fue quien organizó y dio la orden de cometer el atentado de Zaragoza como jefe del comité de dirección de la banda terrorista ETA. Además, indicó que hay que probar "la dinámica y las circunstancias"en las que se emitió esa orden a los miembros del comando Argala, para poder "delimitar la autoría del investigado en los ilícitos penales objetos de esta instrucción y para esclarecer los hechos".

La AEGC quiere con esta medida que la Audiencia Nacional dote de toda validez a la prueba y que así sea relevante para demostrar que Josu Ternera fue el "autor intelectual de esta masacre» y que la decisión de actuar contra la casa cuartel partió de él.

"Queremos reiterar que si hemos tomado la decisión de personarnos como acusación particular es únicamente para velar que se haga justicia para los once asesinados en este cruel atentado. Recordemos que seis de ellos eran niños" agregó la AEGC en una nota de prensa. "Seguiremos dando los pasos necesarios de manera firme y vigilante para que Josu Ternera no tengo ningún margen de resquicio legal y reciba la máxima pena que permita el Código penal" agregaron.

El juez Ismael Moreno ya solicitó hace dos semanas la entrega del etarra a Francia, que lo detuvo el pasado 16 de mayo en la localidad francesa de Sallanches, en los Alpes. Ternera llevaba fugado desde 2002 de la justicia española sobre esta causa.