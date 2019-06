Los vecinos de Miralbueno también podrán tomar el verano ‘A la fresca’

El verano está a punto de llegar y con él, un año más, el programa ‘A la fresca’, que alcanza su edición número 14 con el mismo objetivo que cuando se celebró por primera vez: ofrecer a los vecinos la posibilidad de disfrutar de diferentes disciplinas artísticas muy cerca de su casa y de forma gratuita durante los meses de verano. De esta manera, además de difundir la cultura entre los barrios de la capital que menos medios tienen, los vecinos continúan con la tradición de “tomar la fresca” y se refuerzan los lazos comunitarios.

Como novedad de este año, Miralbueno se ha sumado a la lista de barrios que acogerán alguna de las más de 50 actividades que hay programadas. Nunca antes la iniciativa había llegado hasta esta zona del oeste de la ciudad, que disfrutará de dos shows durante el mes de junio. El primero de ellos tendrá lugar este viernes a las 21.00 en la plaza La Rosa, cuando la compañía de pasacalles Chéchare presente su espectáculo ‘Nomaduk’. La próxima actuación será el viernes que viene, día 14, a las 21.00 y en la misma ubicación, y correrá a cargo de Dixie Rue del Percebe, que ofrecerán un concierto inspirado en la música de la América de los años 20.

Para el distrito de Miralbueno, que cuenta con alrededor de 13.000 vecinos, ‘A la fresca’ supone una oportunidad más para acercar el arte y la música a grandes y pequeños, aunque la Asociación de Vecinos San Lamberto de ese barrio cree que podrían haberse programado más actividades. “Que nos incluyan está bien, pero que nos pongan tan pocos actos me parece muy mal. El reparto debería ser más igualitario, creo que no somos más ni menos que otros barrios”, explica Ricardo Berenguer, presidente del colectivo vecinal. Berenguer recuerda que la oferta municipal de actividades durante el verano “es más bien escasa”, y que no todos los niños tienen la suerte de poder irse de vacaciones. “Deberían atender más a estos niños, que también son vecinos de Zaragoza”, apunta el presidente, que agradece a la Comisión de Fiestas de Miralbueno que organicen actos centrados en los más pequeños

NOTICIAS RELACIONADAS Actividades en verano sin salir de Zaragoza: cultura y ocio a la fresca

‘A la fresca’ nació para dinamizar la actividad de los barrios rurales y, aunque mantiene esa esencia, hace un año se sumaron otras zonas como Parque Goya o los barrios que conforman el Distrito Sur: Valdespartera, Arcosur, Rosales del Canal y Montecanal. “Sigue siendo un programa centrado, sobre todo, en los barrios rurales de nuestra ciudad, si bien desde hace unos años se han sumado otros distritos urbanos que, por su juventud, no disponen todavía de todos los equipamientos públicos”, señalan desde el Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza.

Las actividades comenzaron ya el pasado 24 de mayo en Parque Goya con motivo de las fiestas, aunque el grueso de la programación se desarrollará desde hoy, 7 de junio, hasta el 14 de julio. No obstante, también hay previstas cinco actuaciones durante el mes de septiembre.

En total, se celebrarán 15 conciertos, 6 actuaciones circenses, 4 representaciones teatrales, 2 de danza, 3 sesiones de magia y 11 de animación. Todas ellas están llevadas a cabo por 36 compañías y artistas de la capital zaragozana, entre los que se encuentran D’Click, el Mago Félix, el Circo La Raspa, K de Kalle, Artistas del Gremio o Los Gandules.

Cerca de 8.000 espectadores y más de quince organizadores

Según los datos del Servicio de Centros Cívicos, ‘A la fresca’, que ha ido consolidándose poco a poco hasta alcanzar su décimocuarta edición, ha contado en anteriores ocasiones con un total de cerca de 8.000 espectadores. Asistentes que se dejan sorprender y divertir “para transformar la rutina y servir de elemento dinamizador de la vida cultural del vecindario”.

La producción del programa ha contado con un presupuesto de 65.000 euros y en sus distintos procesos han participado una quincena de colectivos. “Está organizado por el Servicio de Centros Cívicos del Ayuntamiento de Zaragoza en colaboración con Juntas Municipales y Vecinales, así como con Asociaciones de Vecinos, Centros Vecinales y Comisiones de Fiestas de todos los barrios”, apunta la entidad impulsora.