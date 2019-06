La trama del fraude del cáncer suma un sexto investigado

La Policía mantiene muy vivas las diligencias abiertas para desentrañar la trama financiera tejida presuntamente por Roberto Pérez Rodríguez, de 56 años, responsable de la Liga Nacional contra el Cáncer Infantil (Linceci) y de la cuenta en la que se ingresaban todos los fondos recaudados en la central de llamadas montada para tal fin en Zaragoza.

Por el momento hay cinco personas investigadas, entre ellas el mencionado y su mano derecha Óscar Alberto A. P., ambos en prisión provisional, así comoMaría Pilar L. D., esposa del cabecilla; David C. C. y Fernando C. U., encargados de dirigir a los comerciales que captaban fondos en comercios, ayuntamientos, colegios y todo tipo de entidades y vendían los productos promocionales de Linceci.

A esta lista se ha incorporado José Luis G. G., representante legal de Bomberos Unidos Gestión Pymes S. L, empresa que captaba donativos para supuestas víctimas de catástrofes naturales a través del ‘call center’ del Actur, en el que había 40 teleoperadoras que ahora permanecen en un limbo legal a la espera de que se solucione su situación laboral.

Los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales tienen previsto interrogarlo esta semana en calidad de investigado. Según fuentes consultadas por este diario, José Luis G. G. reside en Madrid y cuando se destapó la Operación Andes estaba en Canarias.

Convenio con la oenegé Bomberos Unidos Sin Fronteras

Además de Licenci, Pérez creó Bomberos Unidos Gestión Pymes, a través de la cual efectuaba una intensa captación de fondos. En total, de los cinco millones de euros que aproximadamente consiguió en cinco años, algo más de tres millones fueron supuestamente para Bomberos Unidos Sin Fronteras (BUSF).

A través de un comunicado, esta oenegé manifestó este martes a HERALDO DE ARAGÓN que en enero de 2012 firmó un acuerdo con la empresa de Roberto Pérez con el fin de "potenciar la captación de socios y colaboradores", práctica que, dijo, consideran "lícita" y "transparente" como "herramienta de apoyo" hacia sus fines. Gracias a ese acuerdo, añadió, han conseguido "recursos necesarios" para intervenir en "catástrofes" y planes de "cooperación al desarrollo".

BUSF mantiene que los fondos percibidos han sido utilizados en su totalidad para sus proyectos, pasa auditorías anuales y no es responsable del supuesto uso fraudulento de los que hayan sido captados sin su conocimiento. Al margen de este comunicado, la oenegé no contestó a las preguntas de este periódico sobre la cantidad recibida.