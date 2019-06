Varios barrios quedan aislados para los patinetes eléctricos con la nueva normativa

Desde este martes, los patinetes eléctricos ya no pueden circular por aceras ni por calles con más de un carril. Este 4 de junio ha entrado en vigor la Ordenanza de vehículos de movilidad personal y las nuevas limitaciones dificultan la circulación en patinete por muchas zonas de la ciudad. La Almozara, el Actur, Valdespartera, Montecanal, San Pablo o el Portillo son algunos de los barrios donde es muy difícil circular en patinete eléctrico, ya que en sus principales vías de acceso o en calles interiores no está permitido.

La ordenanza asemeja a patinetes eléctricos y bicicletas, con una diferencia. Desde este martes, los patinetes solo pueden circular por carriles bici y calles pacificadas con un único carril por sentido y velocidad igual o inferior a 30 kilómetros por hora. El Ayuntamiento asegura que el 80% de las calles de la ciudad están pacificadas. Pero esta normativa excluye a las principales avenidas de la ciudad que no tienen carril bici y a muchas calles con dos carriles. Los patinetes tampoco pueden ir por los carriles bus.

La Asociación Zaragozana de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal (Azvuemp) y el coletivo Zaragoza en Bici ya advirtieron de estos problemas en el periodo de alegaciones durante la tramitación de la ordenanza. Sus alegaciones fueron desestimadas y ahora se evidencian las dificultades para circular en patinete por muchas zonas.

Un mapa muy detallado

"La normativa es restrictiva y confusa en algunos puntos. Nosotros estamos a favor de la movilidad sostenible y vemos que esta ordenanza dificulta mucho la circulación de patinetes. Además, hay muchas dudas que el Ayuntamiento no resuelve. Deberían haber hecho una campaña informativa", afirma Javier Tello, portavoz de Zaragoza en Bici. Esta asociación ha publicado este martes un mapa interactivo, en el que han marcado calle a calle por dónde se puede circular en patinete eléctrico. Los patinetes sin motor pueden seguir circulando por las aceras como hasta ahora.

En Zaragoza hay 135 kilómetros de carriles bici, pero aún hay muchas avenidas sin vía ciclista y esto limita mucho a los patinetes. Algunos ejemplos que se muestran en este mapa (desarrollado por Héctor Ochoa, Javier Tello, Mapeado Colaborativo y Alejandro S.): Cesáreo Alierta (no se puede llegar en patinete al pabellón Príncipe Felipe), Paseo de Pamplona, Paseo Teruel, avenida de Madrid, avenida de Navarra, avenida de Cataluña (salvo un pequeño tramo de carril bici) o Pablo Ruiz Picasso.

Zaragoza en Bici propone que en las calles con más de un carril por sentido se habilite el de la derecha como "ciclocarril" con velocidad limitada a 30 kilómetros por hora, para que patinetes y bicicletas pudieran circular con los coches por ahí. "En Madrid han optado por esta solución. Es fácil y barata. Solo requiere un poco de pintura para señalizar. Solucionaría la circulación hasta que en el futuro se vaya completando la red de carriles bici", explica Tello.

Propuestas de los patinadores

La asociación Azuvemp propuso en sus alegaciones que los patinetes eléctricos pudieran circular por cualquier calle pacificada, independientemente del número de cariles. "Esto aclararía la situación de algunas calles con un carril que luego se bifurca (como Doctor Cerrada o Manuel Lasala). Y solucionaría los problemas de aislamiento de algunos barrios", apunta Bruno Gay, portavoz de la asociación de usuarios de patinetes eléctricos.

Otra propuesta -más polémica e igualmente rechazada- era que los patinetes eléctricos pudieran circular por la acera con el motor apagado, impulsados por sus usuarios como los patinetes convencionales. "Entendemos que hubiese solucionado muchos problemas donde no hay carriles bici. Y ayudaría a personas con movilidad reducida que no quieren hacer uso de la calzada en algunos puntos más conflictivos", añade Gay. La normativa no hace ninguna distinción por edad. Los menores que circulen en patinete eléctrico también están obligados a circular por carril bici o calzada.