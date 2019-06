El disputado voto de los señores Gaspar y Giral

Alfredo Gaspar Cabrero (FIA-PILL) logró 222 votos. Y María José Giral Miguel (PSOE), 221. Un sufragio, nada más que uno, separó sus candidaturas. Una angosta distancia entre los dos alcaldables más apoyados en Ontinar de Salz, el que a mediados de la década de los cuarenta se convirtiese en el primer pueblo de colonización de Aragón y que en la actualidad ostenta la categoría de pedanía de la vecina Zuera.

Una diferencia, la de una única papeleta, que días después de las elecciones sigue sin ser suficiente para dirimir quién será el alcalde. Después de tres recuentos en una entidad local con 614 vecinos con derecho a voto y la intervención de la Junta Electoral Provincial siguen sin salir las cuentas. El número de personas que ejercieron su democrático derecho (541, según anotó la mesa) no cuadra con los 540 votos válidos. Además de la Federación de Independientes y el PSOE, los otros partidos que se repartieron sufragios fueron el PAR (63 votos) y VOX (doce votos).

Tras el cierre de colegios se realizó una primera contabilización, con el resultado conocido. Y se procedió a acometer un segundo recuento. También infructuoso, para fastidio de muchos. Los implicados acudieron el miércoles 29 a la Junta Electoral de Zona, donde se propuso abordar un tercer cómputo, que no dejó a todos satisfechos. Y el sábado el asunto llegó a primera instancia judicial, negándose el titular del juzgado a efectuar un nuevo conteo.

Los socialistas, segunda fuerza en el enclave de la ribera del Gállego, se sienten agraviados y quieren que el proceso se dirima bajo la lupa de la Justicia. Por ello han interpuesto un recurso contencioso-administrativo. Fuentes de la formación indican que están “pendientes de la correspondiente resolución” antes de dar cualquier otro paso.

El aspirante a la reelección y, a priori, ganador de los comicios, Alfredo Gaspar, considera que la distorsión puede derivar de “un fallo en la mesa a la hora de marcar las hojas de participación”. En los colegios electorales de las entidades menores se dispusieron el pasado 26M cuatro urnas: europeas, autonómicas, municipales (en este caso, Zuera) y alcalde pedáneo. “Cuando un elector vota en una urna y no en otra, se marca con una cruz la elección en la que no ha participado. No parece imposible un error humano en el proceso y que por eso no salgan las cuentas. Que, por ejemplo, alguien no votase en las europeas y esa cruz se pusiera en las elecciones de Ontinar. Pero lo que nosotros vemos claro es que ese voto fantasma, en todo caso, será blanco o nulo. No es de nadie”.

¿Moneda al aire?

José María Abad, coordinador general de la Federación de Independientes de Aragón (FIA), está siguiendo la disputa desde cerca, pues su plataforma, ganadora en Villanueva de Gállego, se juega una segunda alcaldía en la Comunidad: "Todo el proceso está siendo un pequeño follón, creo que innecesario, porque tenemos claro que nuestra candidatura se impuso a las demás con toda justicia. Habrá que ver cómo lo resuelve la autoridad competente, pero consideramos que no debería haber marcha atrás en el resultado".

La moneda al aire es una posibilidad que pasa por la cabeza de algunos de los implicados. El municipio malagueño de Tolox está en el ojo del huracán por el empate total entre dos aspirantes al bastón de mano, que en principio se iba a solucionar con el lanzamiento de un euro pero que en las últimas horas está en manos de su Junta Electoral Provincial. “Igual al final, si resulta que el voto es para el PSOE, tenemos que recurrir a eso -razona Abad-, pero espero que no haya que llegar a ese extremo”.