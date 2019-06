Azcón: "Nunca voy a participar en un intercambio de sillones"

¿Cómo valora los resultados del 26-M?

Muy positivamente, porque es la primera vez en 20 años que el centroderecha tiene posibilidad de sumar en Zaragoza.

Pero el PP perdió 15.000 votos.

El resultado hay que contextualizarlo a nivel nacional. Que el centroderecha gane en Zaragoza nos hace ser optimistas, pero hay una fragmentación del espectro ideológico del centroderecha en cuatro partidos.

Le sacó 8.500 votos a Beamonte en Zaragoza. ¿Sale tocado el presidente regional?

Los candidatos locales suelen tener un grado de conocimiento mayor. Luis María Beamonte ha tenido durante muchos años un resultado espectacular en Tarazona.

¿Se ve con opciones?

Las urnas dicen que la alcaldía debe recaer en quien ganó las elecciones, en el centroderecha. Y la mitad de los ediles los tiene el PP.

Pero el PSOE ha ganado. El PP criticó en 2011 y 2015 las coaliciones de perdedores y exigió que gobernara la lista más votada.

Propusimos un cambio de ley y el PSOE lo rechazó. Las reglas del juego son estas. No vamos a jugar este partido con un brazo atado a la espalda.

Cs mantiene diferencias con Vox.

Siempre que hay partidos hay diferencias. Si todos pensaran lo mismo serían el mismo partido. Hay que pensar en el interés general. No hay nada insalvable.

Cs dice que no negocia con Vox ni va a aceptar su entrada en los gobiernos.

Estamos en los prolegómenos de una negociación. Lo importante no es cómo empieza sino cómo acaba.

¿Se sentará a negociar con Vox?

Intentaré conseguir los 16 votos necesarios para la alcaldía, por supuesto.

¿Debería haber conversaciones a tres?

No voy a opinar sobre lo que los demás tengan que hacer. Yo sé lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer.

Su mensaje estos días es que las elecciones arrojan "una mayoría de centroderecha". ¿Vox es centroderecha?

Evidentemente. Creo que hay una mayoría de centroderecha y dentro de esa mayoría hay sensibilidades más hacia un lado y sensibilidades hacia otro. Lo que sé es dónde está el PP, en el centro de esa mayoría.

Pablo Casado, después de las elecciones generales, definió a Vox como un partido de extrema derecha. ¿El PP cambia su discurso tras las elecciones?

Pablo Casado es el mejor presidente que ha habido en el PP. Dicho eso, no me gustan las etiquetas.

Sí utiliza la etiqueta de centroderecha.

Creo que es una descripción ideológica de lo que ha ocurrido tras las elecciones.

¿Aceptará a Vox en su gobierno o prefiere apoyos desde fuera?

Es mucho más importante empezar a hablar de los programas. Es un error plantearse los intercambios o repartos de sillones. En el momento en que haya un mayor nivel de acuerdo empezaremos a hablar de los problemas, de las soluciones y pensaremos en las personas más adecuadas.

No descarta gobernar con Vox.

No descarto que hagamos el mejor programa de gobierno.

¿Pondrá líneas rojas a Vox, por ejemplo en materia de atención a las víctimas de la violencia de género?

La posición del PP en los temas de violencia de género es conocida. Nadie duda de que si hoy hay un gran pacto de Estado es porque se hizo bajo un gobierno del PP. No vamos a cambiar los planteamientos. No lo hemos hecho en ningún lugar de España y Zaragoza no va a ser la excepción. Vamos a plantear soluciones dentro de la legalidad.

¿Teme perder la alcaldía fruto de un acuerdo global?

Zaragoza es la quinta ciudad de España y es prácticamente imposible que haya intercambio de sillones con la alcaldía.

¿Se lo ha confirmado Casado?

Tenga la certeza absoluta de que nunca voy a participar en un intercambio de sillones con la alcaldía de la ciudad.

El PAR apuesta por un pacto PSOE-Cs.

Estamos en los prolegómenos de una negociación y a mí la que me afecta directamente es la del Ayuntamiento.

En el caso de que Cs pactara con el PSOE en la DGA, ¿no sería lógico que también lo hiciera en el Ayuntamiento?

La inmensa mayoría de los votantes de Cs no respaldarían un pacto con el PSOE. Los socialistas gritaron "con Rivera no". En cualquier caso, las condiciones de Cs son evidentes. Pilar Alegría tiene que decir que acepta el 155 y que rechaza a Pedro Sánchez. Es la hija de Sánchez en Zaragoza. Y ya ha dicho que no está dispuesta a renunciar al sanchismo.

Si no consigue la alcaldía, ¿seguirá en la oposición?

Hoy por hoy mi objetivo es ser alcalde de Zaragoza.