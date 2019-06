Alegría: "Ciudadanos tiene más puntos en común conmigo que con PP y Vox"

Ganó las elecciones, pero ¿se ve alcaldesa?

Me veo porque así lo han dicho 93.000 zaragozanos. Dijeron que quieren un gobierno del PSOE sin la ultraderecha.

Sin embargo, PP, Cs y Vox suman mayoría.

Los ciudadanos han hablado muy claro. Quien tiene la llave del Ayuntamiento es Cs. La señora Fernández, y por supuesto los programas con los que concurrimos a las elecciones, tiene más puntos en común conmigo que con el PP y Vox.

La militancia socialista dijo que "con Rivera no".

Hay que sentarse a hablar con Cs porque son quienes tienen que decidir si apoyan un gobierno liderado por la fuerza más votada o si repiten la foto de Colón en la plaza del Pilar.

En esa foto estaba Cs…

Por eso digo que tienen que optar entre si apoyan un gobierno liderado por la fuerza más votada, el PSOE, u otro donde la ultraderecha va a estar presente.

¿Zaragoza puede ser moneda de cambio de un pacto global?

Quien plantee eso está faltando al respeto a lo que los ciudadanos dijeron el 26-M, que es que yo debo ser alcaldesa yJavier Lambán, presidente de Aragón. Tanto en el ámbito federal como en el autonómico hemos rechazado de plano entrar en ese tipo de cambalaches o mercadeo político de una institución por otra. Y, además, estoy convencida de que los dirigentes de Cs tampoco comparten esas jugarretas políticas.

En el pasado el PSOE consiguió la alcaldía sin ser la fuerza más votada.

El PSOE es la alternativa al PP, y yo no le estoy pidiendo el apoyo al PP para liderar los próximos años de gobierno de Zaragoza.

¿Cómo cree que afectará su afinidad con Pedro Sánchez y su distanciamiento con Lambán a la hora de conseguir la alcaldía?

Me siento muy respaldada por mi partido a nivel federal y a nivel autonómico.

Desde Ferraz parece que la alcaldía es una prioridad, por encima incluso de la DGA.

No se da nada por perdido y vamos a intentar que se respete la voz de los ciudadanos.

¿Hasta dónde estaría dispuesta a ceder con Cs? ¿Hay líneas rojas?

Cuando te sientas a negociar lo que tiene que prevalecer es un diálogo sincero y respeto al partido que tienes enfrente y a sus votantes. No hay líneas rojas. Aquí de lo que se trata es de que la ciudad tenga un gobierno donde la ultraderecha no esté presente.

¿Cuál es su respuesta a la exigencia de Cs de desmarcarse de las políticas de Sánchez para conseguir su apoyo?

Los zaragozanos nos exigen que hablemos de Zaragoza. Los ciudadanos nos examinan cada cuatro años y han hablado muy claro el 28-A y el 26-M. El PSOE ha salido muy reforzado y por tanto Pedro Sánchez. La política es el arte de lo posible y hay que apartar los frentismos o barreras infranqueables y sentarse a hablar con honestidad y lealtad para llegar a acuerdos.

¿Respalda a Sánchez en su política territorial y en su decisión de no aplicar el 155?

Hemos sido muy claros en el PSOE respecto a las cuestiones territoriales, siempre moviéndonos en el marco de la legalidad. A partir de ahí, soy muy respetuosa con lo que los ciudadanos han dicho en los distintos procesos electorales.

El PAR ha mostrado su disposición a un gobierno con PSOE y Cs en la DGA. ¿Esa combinación le beneficia o le perjudica?

Me congratula que el PAR prefiera ese gobierno de mayoría con el PSOE, que es el que ha ganado las elecciones. La coherencia política te lleva a pensar que si Cs prefiriera ese gobierno en la autonomía, haría lo mismo en el Ayuntamiento. Se me haría muy difícil entender que apoyes la mayoría ciudadana de las urnas en unas instituciones y no en otras.

¿Cuál será su futuro si no es alcaldesa?

Me he presentado a las elecciones con la voluntad de ganarlas y tras los resultados del 26-M, con la voluntad de liderar el gobierno. Si esto no es así, evidentemente me quedaré ejerciendo mi trabajo donde los ciudadanos decidan que esté.