Patricia Ramírez: "Obedecer a la primera es una conducta de sumisión"

En su libro habla de educar con serenidad... Me resisto a creer que usted nunca haya perdido los nervios con sus hijos.

Todos los hemos perdido alguna vez, pero, sinceramente, no es mi estilo. Y no lo es porque lo entreno, no es algo que me salga de forma natural. La conducta impulsiva la tenemos todos filogenéticamente grabada.

Y, además, convive con cuatro adolescentes. Eso tiene mérito.

El que lo ve como un mérito es porque antes está viendo la dificultad; y yo lo veo como un disfrute y una manera de aprender de ellos. Si esperas que la adolescencia sea difícil, lo será.

Al final, los padres vamos a tener que hacer un máster para criar a los hijos. ¿No será que no les dedicamos mucho tiempo y nos sentimos culpables?

Más que un máster, habría que hacer formación continua desde que nacen. No se trata tanto de cantidad como de la calidad del tiempo; de saber que, cuando estamos con ellos, estamos presentes y aprovechamos ese tiempo de forma empática, amable y respetuosa, en lugar de pasar un montón de horas, sin más. Si ese tiempo lo pasas regañando, comparando, sabes que tu comportamiento va a tener una repercusión negativa en tus hijos y te sientes culpable.

Entonces... ¿no es importante la conciliación familiar?

¡Claro que sí! Pero el mayor enemigo es el estrés que sobrellevamos. Ycuando llegas a casa y tu hijo, ‘intenso’, no se quiere meter en la ducha, pues crees que el que te saca de quicio es él, porque es la gota que colma el vaso, pero tú has ido llenando ese vaso durante todo el día. Y si aprendiésemos a ir gestionando lo que entra en el vaso, llegaríamos a casa con otra emoción, con más energía.

En su libro recomienda estrategias basadas en el juego. Pero… ¿es posible enseñar a obedecer de forma divertida?

Imagínese que le propusieran a usted venir al HERALDO todos los días a jugar..., pues sería mucho más estimulante que venir a trabajar. Entre un «¡vete a la ducha!» y un «vamos a jugar a irnos a la ducha» hay todo un mundo. Lo que pasa es que jugar lo vemos algo divertido y pensamos que la responsabilidad no puede ir de la mano de la diversión. Cuando un padre se queja de que su hijo no obedece a la primera, no se da cuenta de que obedecer a la primera evidencia una conducta de sumisión. Y, cuando de mayor alguien le ofrezca un porro, el chaval dirá que sí, porque si no obedece a la primera, alguien lo va a rechazar y se va a enfadar con él.

¿Y tenemos que pasarnos todo el día jugando?

¿Y por qué no? Lo que ocurre es que somos reacios a entender que la diversión puede formar parte de una manera de aprender. Muchos padres vienen de un modelo educativo en el que no se ha jugado, en el que todo era «porque aquí mando yo y punto». Y si tú has tenido ese modelo tiendes a repetirlo, pero hay que salir de la zona de confort y cambiarlo.

¿Y qué hacemos con el célebre principio de autoridad?

Si tú le gritas a un niño para que te obedezca o le pegas un guantazo, entenderá que la persona que más le quiere y que tiene que protegerle es la que le hace daño.

Entonces, adiós a los gritos y a los castigos.

El castigo no enseña nada, solo es una conducta humillante, para decirte que has hecho algo mal y que te sientas mal, y esto no ayuda a gestionar el fracaso.

Dígame, por favor, que no podemos dejarles hacer lo que les dé la gana.

¡Pues claro que no! Hay que poner límites desde el respeto y en tono amable;y hay cosas innegociables. Dígame:¿si un niño le pide un vaso de lejía y pilla una rabieta porque no se lo da, cedería?

¡Pues claro que no! Y ya para terminar, además de paciente es usted muy solidaria.

El 50% de los ingresos de la venta del libro irán a la ONG Cooperación Internacional y su proyecto del barrio del Gancho con chavales en riesgo de exclusión social.