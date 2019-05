Azcón pide a Cs y Vox «responsabilidad» para crear un gobierno liberal

El candidato del PP a la alcaldía de Zaragoza, Jorge Azcón, pidió este miércoles «responsabilidad» tanto a Ciudadanos como a Vox para conformar un gobierno que «responda a ideas liberales» en la capital aragonesa. «El objetivo es que haya un Ayuntamiento de centroderecha por primera vez en veinte años», reclamó el edil, que en las elecciones del pasado domingo consiguió 8 concejales para la próxima corporación.

Azcón hizo estas declaraciones antes de reunirse con su nuevo equipo de ediles y con el exconcejal Pedro Navarro para preparar un programa de gobierno acorde con «todos y cada uno de los partidos» que conforman «ese arco de centroderecha». «Cuatro años pasan volando –dijo– y Zaragoza tiene muchos problemas como para dormirnos en los laureles. Desde el primer día queremos trabajar en un programa factible».

Azcón: "Desde el primer día queremos trabajar en un programa factible"

El portavoz de los populares en el Consistorio evitó pronunciarse sobre las posibles negociaciones con Cs y Vox para obtener el apoyo necesario para ser elegido regidor, pero mandó un mensaje claro: «Para que haya un alcalde de centroderecha tiene que haber 16 votos a favor. Si no los hay, la izquierda gobernaría Zaragoza», advirtió.

«No me gustan las etiquetas»

En este sentido, aseguró que «los electores no perdonarían que existiendo esa mayoría por primera vez en 20 años en Zaragoza se desaprovechara la oportunidad de conformar un gobierno de centroderecha». Para ello será necesario no solo el respaldo de los seis concejales de Ciudadanos, formación que también tiene posibilidades de sumar una mayoría con el PSOE, sino que requerirá del apoyo de la extrema derecha. Cuestionado por este asunto, Azcón señaló que «es a los partidos de izquierdas a los que les encanta poner etiquetas».

«Les aseguro que a mi las etiquetas no me gustan, que se las pongan ellos. Yo sé lo que soy, sé donde estoy, sé lo que represento y sé el esfuerzo titánico que el PP ha hecho para que esa mayoría de centroderecha sea posible» dijo al ser preguntado por el cambio de postura que el líder nacional del partido, Pablo Casado, ha mostrado en los últimos meses respecto a Vox.

Finalmente, Azcón rechazó un intercambio de sillones. «No le ha dado buen resultado a Lambán ni a Podemos y ZEC, es una fórmula que no me gusta porque piensa en los intereses políticos y no en el ciudadano», concluyó.