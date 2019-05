Detenido en Cuarte un joven por conducir sin carné y su padre, por dejarle el coche

Un joven de Cuarte de Huerva fue detenido el pasado domingo por conducir sin carné y su padre, por prestarle el coche para que practicara. El primero fue denunciado por un delito contra la seguridad vial y el segundo, como cooperador necesario del mismo delito.

Agentes de la Policía Local de Cuarte acudieron a la avenida del Rosario donde una patrulla de la Guardia Civil había interceptado a una persona que circulaba en un Seat Ibiza en dirección a la avenida de Valencia y le habían dado el alto al ver que era muy joven.

Al pedirle el permiso de conducir, les comunicó que no lo tenía porque no lo había obtenido nunca, si bien había aprobado el primer examen pero aún le quedaba por hacer el segundo, el práctico. Añadió que, no obstante, su padre le dejaba conducir su vehículo para que practicase.

En ese momento, los guardias civiles le comunicaron que quedaba detenido, al tiempo que avisaban a la Policía Local para que se hiciese cargo de las diligencias y comprobar lo que el joven estaba diciendo y localizar a su padre, al que citaron en las dependencias policiales.

El progenitor se presentó poco después y, tras acreditar que efectivamente el turismo era suyo, les dijo que todo era “culpa suya” y que se lo había dejado para que practicase. Acto seguido, los agentes le comunicaron que él también quedaba detenido como cooperador necesario de un delito contra la seguridad vial.

Esta no es la primera vez que se produce un hecho similar en Cuarte de Huerva. La Policía Local recuerda que conducir sin carné es un delito y que tan infractor es quien se pone al volante como el que le deja el coche o incluso va montado con él enseñándole, incluso cuando no se produzca ningún accidente. El Código Penal castiga este delito con multa, trabajos en beneficio de la comunidad y hasta prisión en los casos más graves.