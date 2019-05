Un matrimonio aragonés se disputa la alcaldía de Hombradas

La jornada electoral siempre deja un buen puñado de noticias curiosas que trascienden a los medios de comunicación de toda España. Desde desencuentros ante las urnas hasta la controversia producida en ciertos colegios electorales por el color de los sobres o el cambio de ubicación de las papeletas... Sin embargo, este domingo el municipio de Hombradas, ubicado en la Sierra de Caldereros de Guadalajara, se convertía en el escenario de una particular ‘batalla’.

Quizás les suene el lugar en cuestión, ya que a pesar de contar con una reducida población –de apenas 30 personas-; allí se ubica el castillo de Zafra, el cual se convirtió en 2015 en uno de los sets de rodaje de la sexta entrega de Juego de Tronos –en concreto en la torre de la Alegría donde nació uno de los protagonistas de la trama, John Snow-.

“Ese castillo lo restauramos mi padre y yo piedra a piedra”, recuerda Miguel Ángel Casado, zaragozano de nacimiento pero con raíces en la zona –su madre era de Hombradas y su padre de Campillo, el pueblo de al lado-. Fue la llegada de la crisis y un problema de salud lo que, como le ha ocurrido a otros tantos, provocó que este albañil decidiera regresar al pueblo y dedicarse al campo. “Nos dejaron algunas tierras y yo no tenía trabajo así que en 2003 me trasladé para aquí dejando a mi mujer y mis tres hijos en Zaragoza hasta que se arreglase la cosa”, rememora.

Un año y medio después, su esposa, María José Chueca, y sus tres hijos; se trasladarían hasta la localidad ubicada en la sierra. Hoy, él se dedica a la apicultura y ella al cuidado de una casa tutelada con diez ancianos.

La zaragozana María Ángeles Chueca le ha disputado a su marido la alcaldía de Hombradas Heraldo

Casado se había presentado en dos ocasiones a alcalde del pueblo con el PSOE, aunque nunca había logrado desbancar al Partido Popular… hasta ahora. “Este año el que llevaba presentándose todo este tiempo se retiraba y el PP quedaba sin representación. Mi mujer siempre ha sido votante y, de hecho, en casa teníamos prohibido hablar de política”, explica.

Sin embargo, este año tras tomar la decisión de presentarte a alcaldesa, se encontraron como contrincantes en los últimos comicios. Una situación que catalogan de “simpática” en el propio pueblo. "Veremos si no termina en divorcio", bromean.

Finalmente, y por primera vez en la historia del pequeño pueblo, Miguel Ángel se convertirá en el primer alcalde socialista de Hombradas. “Independientemente de quien saliese teníamos claro que íbamos a trabajar por el pueblo, por reivindicar las oportunidades del medio rural y por llenarlo de vida”, reivindica el aragonés, que asegura que antes de presentarse tenían muy claro que lo importante era pensar en los vecinos.

Tras 21 años de matrimonio, el zaragozano asegura que todo el mundo en el pueblo se ha tomado la historia con humor, incluidos sus propios hijos. “Nuestro hijo, el mayor, acababa de cumplir 18 años hace apenas un mes; y en estas elecciones ya le tocó mesa ya que somos muy pocos y es más fácil salir”, explica Casado, que asegura que la situación fue “de lo más curiosa”.

Un mismo objetivo

Por su parte, Chueca reconoce que siempre ha preferido mantenerse al margen, pero que fue la insistencia de sus vecinos la que le llevó a presentarse. “Entendía que era importante que hubiese representación de gente del pueblo aunque la situación ha sido un poco tensa porque la gente no ha llevado del todo bien el resultado”, afirma. “Al final es un pueblo muy pequeño y todos saben a quién se ha votado. Hay que saber ganar y perder”, reflexiona.

Al igual que su marido, Chueca asegura que lo importante no era quién ganase, si no lograr lo mejor para el pueblo. “Han sido muchos años en los que ha gobernado gente más mayor y no se han pedido subvenciones ni ayudas, algo que nos ha dejado atrasados con respecto a los pueblos del entorno. Lo importante es que hagamos cosas para mejorar la calidad de vida de todo el mundo independientemente de a quién haya votado”, resume.