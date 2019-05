Llega el Festival de las Piedras de la D.O.P. de Cariñena

La Denominación de Origen Protegida Cariñena celebra a lo largo de junio, con la colaboración de la Asociación de Restaurantes Horeca Zaragoza, la primera edición del Festival de las Piedras, una original campaña de promoción de sus vinos que fusiona dos exitosos eventos anteriores: Sorpresas en el Restaurante y el Salón del Vino de las Piedras, para animar a los consumidores a descubrir el trabajo actual de sus bodegas de la mano de la gastronomía y la música.

Regalos, música y degustaciones son algunas de las cosas que se podrán encontrar en el Festival de las Piedras que ha sido presentado este miércoles por el presidente de la Denominación de Origen Protegida Cariñena, Ignacio Casamitjana; el director de Comunicación y Marketing de la D.O.P. Cariñena, José Luis Campos, y el presidente de la Asociación de Restaurantes de Zaragoza (Horeca Zaragoza), Luis Vaquer.

Del 1 al 16 de junio, los clientes de los 15 restaurantes zaragozanos participantes que acompañen su comida o cena con El Vino de las Piedras (la marca con la que se conocen todos los vinos de Cariñena) tendrán un regalo seguro al desvelar su tarjeta rasca: una botella de vino o una entrada doble para una de las dos degustaciones que se celebrarán en la Multiusos del Auditorio de Zaragoza, el día 28 amenizada con la banda de tributo a Abba, y el día 29 con Abbey Road, banda de tributo a 'The Beatles'.

En estas dos sesiones, los asistentes podrán catar con cada entrada doble los 14 vinos seleccionados de las siete bodegas de la Denominación. En los dos eventos finales, cada bodega tendrá un stand en el recinto y ofrecerá sus dos marcas escogidas para la campaña, de blancos, rosados o tintos. Habrá además mesas y sillas, y picoteo, para disfrutar de las dos veladas.

16 días y 15 restaurantes para participar en el Festival de las Piedras. Los establecimientos hosteleros son: +Albarracín, Casa Lac, D’Arte, El Cachirulo, El Candelas, El Chalet, El Foro, La Matilde, La Rinconada de Lorenzo, Los Xarmientos, Novodabo, La Parrilla de Albarracín, Quema, Teatro Principal y Tulú.

Las bodegas de la D.O.P. Cariñena que colaboran son Esteban Martín, Hermanos Torcal, Paniza, San Valero, Solar de Urbezo, Covinca y Grandes Vinos. Se ofrecen seis vinos blancos: Esteban Martín Blanco 2018 Chardonnay Macabeo, Marqués de Fuendetodos Chardonnay-Macabeo, Particular Chardonnay Moscatel de Alejandría, Urbezo Chardonnay 2018, Clave de Sol Chardonnay 2018 y Corona de Aragón Garnacha Blanca 2017, dos vinos rosados: Fábula Garnacha Rosado 2018 y Esteban Martín Rosado 2018 Garnacha Tinta y seis tintos: Cachirulo Garnacha-Shyraz 2016, Fábula Garnacha Joven, Particular Tinto Garnacha Joven, Los Cabos de Urbezo Garnacha 2017, Terrai Old Vine Garnacha Roble 2017 y Monasterio de las Viñas Old Vines 2016 Garnacha.

A través de las redes sociales se entregarán otras 30 entradas más para los eventos de los días 28 y 29. Para ganar una de ellas, los participantes, además de ser seguidores de la Denominación, deben hacerse un selfie en alguno de los restaurantes participantes, con una botella o copa del Vino de las Piedras, y compartirlo en Facebook, Instagram o Twitter con el hashtag #FestivaldelasPiedras. Los 10 participantes cuya foto tenga más interacciones en cada red social ganarán las correspondientes entradas dobles..