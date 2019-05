Cuando la cocina es la habitación más importante

La cocina es hoy una de las estancias más importantes del hogar. Por eso, debe ser funcional sin dejar de lado el diseño de vanguardia. Más allá de los indispensables electrodomésticos, hay otras variables que entran en juego: reciclaje, ahorro y organización.

La optimización de espacios y la decoración son claves. El diseño de los cajones, los armarios y las estanterías ha de tenerse en cuenta, ya que después han de servir para poder ordenar dentro todo lo necesario.

Muchas familias utilizan a diario este espacio por la comodidad de comer sin desplazarse a otra estancia. Además, los cada vez más innovadores diseños invitan a disfrutar de la cocina no solo entre pucheros. También se ha convertido en una habitación fundamental para socializar y compartir momentos importantes. Cocinar en familia es una de las mejores actividades cuando se tienen niños en casa. Esta práctica, supervisada, ayuda a los más pequeños a adquirir valores como el cuidado, la responsabilidad y el trabajo en equipo. Además, estos ratos ayudarán a mejorar la relación entre los miembros de la familia.

Dejar que los niños utilicen esta estancia supone tenerla organizada para que no corran ningún riesgo. Algunos elementos cortantes y punzantes pueden ocasionar problemas si no se tienen localizados. Determinadas acciones necesarias para la elaboración de una receta, como utilizar la batidora o coger los alimentos de la nevera, solo podrán hacerlas bajo la supervisión de un adulto. A la hora de adquirir estos electrodomésticos, el ahorro de energía y el cuidado del planeta han ido ganando peso como criterios de selección. La iluminación de la cocina también ayudará a disminuir los gastos en la factura eléctrica. Instalar led dará un plus en el ahorro de energía.

Reciclaje

El cuidado del entorno se debe tener en cuenta a la hora de planificar una cocina, ya que es recomendable reservar espacio para reciclar. Se deben poner varios recipientes para colocar de forma separada los residuos orgánicos, los envases y el plástico, el papel y el cartón y el vidrio, con el objetivo de cuidar el medioambiente.

El lugar en el que colocarlos difiere según la estructura de la cocina, pero en un armario debajo de la fregadera o en la galería, si se dispone de ella, pueden ser las ubicaciones perfectas para este fin. El resultado será una estancia funcional y respetuosa con el entorno en el que las familias podrán pasar buenos momentos todos los días.