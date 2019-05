Entre la veteranía y el empuje de la savia nueva

Hace unas semanas se celebraron los 40 años de las primeras elecciones municipales. Se rindió entonces un homenaje a los alcaldes aragoneses sempiternos, de los que solo uno repetirá el próximo 26-M. El cansancio o la sensación de "haber cumplido" han hecho que los llamados ‘regidores históricos’ de Mainar, Alforque, Banastás y Plasencia de Jalón renuncien a encabezar lista en sus pueblos. Solo el de Moscardón, Manuel Murciano, persiste, aunque también lleva 40 años en el cargo.

Hay otros que les van a la zaga, como es el caso del alcalde de Cuarte de Huerva, Jesús Pérez (PAR), que a sus 75 años opta a la reelección en la localidad de la Comarca Central, donde maneja el bastón de mando desde hace más de tres décadas. Se da el paradójico contraste de que Cuarte es el municipio español con la media de edad más joven (31,8 años), con lo que habrá que ver si este maridaje entre juventud y veteranía funciona en las urnas. El primer mandato de Pérez se remonta al año 1987 y, desde entonces y hasta 2015, el aragonesista ganó todos los comicios a los que se presentó por mayoría absoluta. Las anteriores elecciones, sin embargo, perdió esta hegemonía, pero pudo formar gobierno con el PP.

Pérez presume de que su equipo repite en la candidatura y hay quien como Julio Conde o María Ángeles Gajón le acompañan prácticamente desde sus inicios en política. Además, competirá en las urnas con otros pesos pesados de la política aragonesa como el portavoz de CHA Bizén Fuster o la socialista Mercedes Pérez.

Hay curiosidad por saber qué resultado deparará el recuento de votos en Cuarte, porque el pasado 28-A Ciudadanos fue la fuerza más votada en el municipio, seguido de cerca por Vox, que en cuatro años pasó de obtener 19 sufragios a sacar 1.516. Es cierto que en las generales no concurría el PAR, por lo que las proyecciones de voto son mera ciencia ficción y la aritmética de las municipales se antoja caprichosa. Hoy son seis los partidos que aglutinan los 17 concejales, pero si las encuestas no fallan a partir del domingo habrá alguno más. Lo de Vox en el área metropolitana no parece flor de un día, pues tanto en Cadrete como en María de Huerva también obtuvieron un gran resultado (en torno al 20% de los votos).

¿Cuáles son los temas que se tratan en la campaña cuartana? Los vecinos están preocupados por que los servicios no se queden cortos, habida cuenta del intenso aumento de población en las últimas décadas: el censo de 1970 arrojaba 730 personas, en el año 2000 Cuarte contaba con 1.800 habitantes y hoy roza los 13.000. En consecuencia, la carencia de servicios sanitarios es uno de los problemas más acuciantes para los vecinos –hay un consultorio médico pero no un centro de salud–, que también solicitan más oferta de ocio juvenil. Indicadores más positivos son los de que ofrece el ámbito educativo –hasta Lambán en una reciente visita sacó pecho de que "Cuarte es el símbolo del cambio que iniciamos en el año 2015 en la educación"–, si bien aún está pendiente que el instituto cuente con un edificio propio.

Poco a poco se despereza el número de licencias de construcción (ahora se están levantando unas 200 viviendas) y un mal común de los municipios del área metropolitana es la dependencia del vehículo privado: los habitantes de Utebo, Cuarte, Villanueva de Gállego y La Puebla de Alfindén –en este orden– son los que más volumen de viajes generan.

En el fondo, como dicen los vecinos, Cuarte es "una pequeña ciudad cerca de una gran ciudad", con una incógnita política que se resolverá en cuatro días. Esta se intensifica porque hay vecinos que conocen bien a los candidatos, pero otros apenas usan la localidad como dormitorio y votarán en función de las siglas.