La oficina de Correos de Valdespartera será “en breve” una realidad

Es una de las grandes demandas de los vecinos de Valdespartera y, aunque todavía no saben con exactitud cuándo podrán hacer uso de ella, las obras de la oficina de Correos del barrio ya fueron adjudicadas y se iniciarán en cuanto el servicio postal obtenga las licencias necesarias para comenzar los trabajos.

La empresa que finalmente llevará a cabo las obras para abrir la futura sucursal, que se ubicará en el número 49 de Paseo de Los Olvidados es B.C.O. Construcciones y Servicios SL. Los trabajos salieron a licitación por un total de 193.071,3 euros (IVA incluido), aunque finalmente se adjudicaron por 171.793,38 euros.

Aunque sin plazos confirmados y a la espera de que las piquetas se pongan en marcha, los vecinos aseguran que están “contentos” con la perspectiva de poder contar pronto con la ansiada oficina. “Correos tiene unos tramites burocráticos largos. Lo principal es que, aunque más tarde de lo que nos hubiera gustado, se ha adjudicado. Estamos contentos porque se trata de algo ya definitivo”, explica Adolfo Lahoz, presidente de la Asociación de Vecinos Los Montes de Valdespartera.

Los vecinos confiaban en que tras la publicación del anuncio de licitación, que se produjo el pasado mes de octubre, la oficina ya estuviera en funcionamiento para el primer trimestre de 2019, algo que no ha sido posible. No obstante, desde Correos aseguran que el proceso está siguiendo los cauces habituales y que no hay ningún tipo de demora en la ejecución de las obras. “Ya se han terminado de redactar los proyectos necesarios por el contratista y en breve se va a realizar el visado y su tramitación en el Ayuntamiento, para poder conseguir la licencia de obra que nos permita iniciar la ejecución”, señalan los Técnicos de Obras. Y es que antes de iniciar los trabajos, el contratista ha de realizar un proyecto básico, de ejecución y de actividad, algo que desde Correos aseguran se está llevando a cabo “con normalidad”.

La nueva oficina dará servicio a todos los barrios del Distrito Sur, es decir, Montecanal, Rosales del Canal, Arcosur y el mismo Valdespartera, lo que ahorrará a los vecinos el largo trayecto que tienen que hacer en la actualidad para hacer sus gestiones en Correos. “Ahora tenemos que irnos hasta Fernando el Católico”, apunta Lahoz. Lo que les supone entre 15 y 20 minutos de viaje en transporte público. “Hay que tener en cuenta que esta es una zona con mucha población joven que hace un gran volumen de pedidos por internet”, señala. Además, la situación escogida para ubicar la oficina ayudará a que pueda ser utilizada por un gran número de vecinos. “Está relativamente cerca del tranvía, por lo que le vendrá bien a la gente que tiene que coger lanzaderas”, apunta.

Además, los residentes esperan que la apertura del nuevo local sirva también para mejorar el servicio diario de Correos en las zonas del sur de Zaragoza. En varias ocasiones, los barrios de este distrito han sufrido problemas con el reparto de cartas, especialmente en la época estival, cuando muchas de ellas no llegaban a sus buzones. “En verano, por las vacaciones y la falta de personal, no nos llegaba el correo”. Una situación que también se ha repetido durante la campaña navideña, cuando el volumen de los envíos aumenta. En Arcosur y en Parque Venecia también denunciaron demoras de hasta tres semanas en la entrega de misivas.

La reivindicación de los vecinos de Valdespartera para contar con una oficina de Correos y no tener que salir del barrio se remonta al año 2017, cuando el colectivo vecinal se puso en contacto con el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, para hacerle llegar sus demandas.

La semana de la cultura

La noticia de que Correos está a punto de tramitar los documentos necesarios para iniciar las obras ha llegado en plena Semana Cultural de Valdespartera, que servirá para abrir boca antes de las fiestas del barrio, que se celebrarán en algo menos de tres semanas.

La programación arrancó el martes con un cuentacuentos y continúa este jueves con un espectáculo de superhéroes científicos. El viernes hay previsto un taller para dibujar manga, dirigido a jóvenes de entre 7 y 14 años y para el sábado, un taller de marcapáginas y otro de papel de China. Además, durante toda la semana cultural podrá visitarse la exposición ‘Tres culturas’ en el Centro Vecinal Barrios del Sur.