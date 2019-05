ZEC quiere celebrar a pocos días del 26-M el pleno de la subida salarial y las subvenciones

El gobierno de ZEC quiere que el pleno municipal apruebe una modificación presupuestaria con la subida salarial y los fondos para las subvenciones a pocos días de las elecciones del 26 de mayo. De hecho, ha convocado este miércoles la junta de portavoces parar lograr un acuerdo ante las reticencias de los grupos de la oposición, que temen que el gobierno municipal quiera hace un uso electoral de las dos decisiones.

La polémica no es nueva y está vinculada al fracaso de la negociación del presupuesto. Después de que PP y Cs, con la abstención del PSOE, tumbaran las cuentas de ZEC a mediados de marzo, el gobierno municipal tramitó una modificación del presupuesto prorrogado por valor de 23,6 millones, de los que 4,5 corresponden a la subida salarial del 2,25% a los funcionarios. Se aprobó inicialmente el 10 de abril con el apoyo de PSOE y CHA y la abstención de PP y Cs.

Pero faltaba la aprobación definitiva. ZEC ya hizo un intento de convocar el pleno para el 15 de mayo, pero la oposición, fundamentalmente PP y Cs, se negó y al final se acordó celebrar la sesión el día 27 de mayo.Hay que tener en cuenta que nunca se ha convocado un pleno en campaña electoral. El gobierno envió una carta a las entidades con el argumento de que la oposición bloqueaba sus subvenciones, hecho que tensó aún más la relación de los grupos.

Sin embargo, este martes el portavoz de ZEC, Pablo Muñoz, dirigió una carta a los grupos en la que urgió la aprobación del expediente. Según la misiva, el motivo principal de adelantar el pleno del día 27 es poder tramitar "con tiempo suficiente" la nómina de mayo, para que Intervención general pueda informar. Hay que tener en cuenta que solo se puede pagar cuando haya una partida disponible.

"Sería más tranquilizador poder aprobar en pleno esta misma semana las modificaciones, para poder tramitar la modificación de la nómina", dice Muñoz en la carta. Además, recuerda que la ratificación del expediente para desbloquear las subvenciones para entidades sociales y vecinales "facilitara la suscripción de los convenios y que no se produjera un atasco en la tramitación en los últimos días", dice la carta.

En declaraciones a este diario, Pablo Muñoz insistió en que el pleno se podría celebrar a partir de mañana y garantizó que podría darse luz verde sin ni siquiera hacer intervenciones, para evitar cualquier uso electoralista del debate. Pero descargó la responsabilidad en el resto de grupos, dado que asumió que existe un acuerdo por el que un pleno en campaña solo se puede convocar si todos los grupos están de acuerdo. "Debe haber unanimidad", dijo el edil popular.

Los grupos no se fían y están muy molestos por las maniobras de ZEC, especialmente porque después de que se fijara el pleno para el día 27, desde el gobierno municipal se envió una carta a las entidades criticando a PP y Cs por bloquear la modificación presupuestaria. Las posibilidades de que se adelante el pleno son escasas, a la espera de la junta de portavoces de este miércoles, a la que acudirá el Interventor.

El portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, fue muy crítico. "Pese a que hay un acuerdo, ZEC quiere hacerlo en campaña electoral", lamentó el edil. "No nos parece serio convocar un pleno para subir el sueldo a los funcionarios. Debe ser una decisión sin trasfondo político. Y hacer un pleno sin intervenciones es imposible", declaró Navarro.

Carlos Pérez Anadón, del PSOE, también se mostró molesto por esta cuestión. En primer lugar explicó que los grupos están a la espera del preceptivo informe del interventor, que no ha dicho nada sobre el expediente. "El objetivo de mi grupo es que este asunto no se manosee con intenciones electorales. A esta situación hemos llegado por culpa de ZEC", declaró Pérez Anadón, que recordó que su grupo solicitó esta modificación hace meses pero que el gobierno trató de hacer "chantaje" y exigió aprobar el presupuesto para que las entidades cobraran.

"No queremos un pleno en campaña porque no queremos convertirlo en un acto electoral. Si se convierte en un debate electoral que no cuenten con nosotros. Abogamos por un pleno solo en caso de urgencia máxima y sin intervenciones", dijo Sara Fernández, de Cs.

Carmelo Asensio, de CHA, fue el único que defendió la necesidad de adelantar el pleno "solo para agilizar" el proceso, porque "hay entidades en la cuerda floja". "En cinco minutos se podría resolver. Sería un pleno sin intervenciones. Cuanto antes se haga, mejor que mejor", declaró.