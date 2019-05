Tres de cada diez canciones que se escuchan en España son piratas

Más de un centenar de policías nacionales, además de varios guardias civiles y policías locales de Zaragoza, han participado este martes en un curso universitario sobre piratería en internet organizado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el palacio de la Aljafería.

A lo largo de más de cinco horas de formación, los asistentes han recibido la formación necesaria para identificar en la red las tipologías de piratería más utilizadas en todo el mundo, así como las herramientas para combatirlas. Entre los ponentes ha habido inspectores expertos en ciberdelincuencia, magistrados y miembros del ámbito cultural.

NOTICIAS RELACIONADAS El creador de Seriesyonkis descarga la responsabilidad en los usuarios

Entre estos últimos ha destacado José Monedero, responsable del área antipiratería de Promusicae, que ha aportado datos claves en materia de piratería. Según los datos que maneja el sector, cada año se descargan en España 4.200 millones de contenidos piratas, de los que 1.900 son contenidos musicales. “El 30% de la música que se escucha en España es pirata”, asevera Monedero. En el 70% restante cada vez tienen más peso las plataformas digitales de reproducción de música, como Spotify o iTunes.

Pese a que el número de descargas ilegales sigue siendo muy abultado, la tendencia es a la baja, según ha constatado Promusicae. En 2018, las descargas retrocedieron un 3% con respecto a un año antes y hasta un 12% con respecto a 2015. Estos datos han permitido que España haya salido de la conocida lista 401, que se elabora en Estados Unidos con el fin de señalar a los países con más piratería.

Las descargas hacen que el sector cultural pierda cada año miles de millones de euros. Pero los creadores y los productores de contenidos culturales no son los únicos perjudicados: según se ha informado durante el curso promovido por el SUP, este tipo de prácticas generan cada año un agujero de 630 millones de euros en las arcas públicas, por el IVA que se deja de cobrar, los pagos que la Seguridad Social deja de ingresar, etc.

Además, los contenidos ilegales también afectan negativamente al mercado de trabajo. De acuerdo con la información facilitada por José Monedero, se estima que el sector cultural emplea en España de forma directa a unas 80.000 personas, pero podría emplear a unas 121.000 más (21.000 directos y el resto indirectos) si las descargas ilegales no existieran. Según ha señalado uno de los ponentes, "la piratería perjudica a muchísima gente, incluso al que vende palomitas".

El sector cultural emplea en España de forma directa a unas 80.000 personas

NOTICIAS RELACIONADAS Facebook cierra 23 grupos por piratería de libros

“Estamos trabajando para erradicar la piratería”, ha indicado José Monedero. Entre las iniciativas que han puesto en marcha figuran la promoción de la música en España y jornadas como la celebrada este martes en la sala Goya de La Aljafería. “Estos cursos vienen muy bien. Podemos trabajar junto a la Policía”, ha abundado Monedero. Además, otra de las vías necesarias que están explorando para erradicar la piratería es la concienciación de los más jóvenes en institutos y colegios. “Acudimos a dar conferencias a los centros con la colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Muchos creen que en internet todo es gratis, y hay que acabar con esa cultura”, añade.

Inauguración oficial

La jornada ha sido inaugurada por el Justicia de Aragón, Ángel Dolado; el vicepresidente de las Cortes de Aragón, Florencio García Madrigal; el subdelegado del Gobierno en Zaragoza, José Abadía; el jefe superior de Policía Nacional de Aragón, Juan Carlos Hernández Muñoz; y la secretaria general del SUP a nivel nacional, Mónica Gracia Sánchez.

Foto de familia con las autoridades y mandos policiales que han inaugurado el curso de piratería. SUP

Gracia ha explicado que desde el sindicato, mayoritario en España y Aragón dentro de la Policía Nacional, vienen detectando varios problemas que dificultan la lucha contra la piratería: la falta de formación, de medios materiales y, también, la escasa concienciación de los más jóvenes respecto a los contenidos ilegales en internet.

La secretaria general del SUP ha agradecido a su homóloga en Aragón, Inmaculada Fusté, la apuesta decidida que han realizado por cursos como el de este martes para que los agentes que lo deseen mejoren sus aptitudes en la investigación policial. “La formación debe ser continua y actualizada. En este tipo de delitos siempre vamos por detrás”, ha manifestado Mónica Gracia, “además tenemos que ser capaces de tener mejores medios que el que piratea, o vamos a ser incapaces de combatirles”, ha aseverado.