Un paseo con perros por La Almozara con fines solidarios

Maratones, 10K, trails… Cada vez son más los aficionados a este tipo de carreras que se celebran prácticamente cada fin de semana en distintos puntos de Aragón. Con la meta puesta en hacerse con los primeros puestos, batir un tiempo personal o simplemente disfrutar de un día de deporte, centenares de aficionados se reúnen en torno a estas competiciones. Sin embargo, el próximo domingo, 19 de mayo, en Zaragoza, los protagonistas no llevarán zapatillas ni dorsal, y tampoco lucharán por alzarse con el podio.

La ‘Caniwalk Artemisa’ reunirá a decenas de perros en un paseo de unos 4 kilómetros por el barrio de La Almozara con el objetivo de pasar una jornada festiva, alejada del estrés competitivo. “No es una competición, es una convivencia entre perros y personas en un entorno público para demostrar que podemos compartir espacios. El objetivo es dar visibilidad a la práctica de deporte con perros y que los animales puedan socializar con otros de distintos puntos de la ciudad”, explica Sonia Valero, veterinaria de la Clínica Artemisa, organizadora del evento.

La caminata arrancará a las 10.00 del parque de la Cruz Roja y continuará por ambas márgenes del río Ebro, entre el puente del Tercer Milenio y la pasarela del Voluntariado. Los participantes deberán llevar a sus perros atados con sus correas y, al tratarse de un paseo, completarán el recorrido sin correr, sin adelantar al resto de compañeros y sin tiempo máximo para realizarlo.

Inscripciones

Para inscribirse, el único requisito es participar con un perro, si bien varias personas pueden apuntarse con el mismo. Además, todos los canes son bienvenidos al paseo, siempre y cuando tengan actualizada la cartilla de vacunación, que deberán presentar el mismo domingo, de 9.00 a 9.45, en la carpa de inspección veterinaria que se instalará en el parque. “Los perros no tienen por qué tener capacidades físicas y no hay límite de edad si no tienen ninguna patología. En otras competiciones oficiales no dejan participar a los perros más mayores, los tienen marginados, pero la ‘caniwalk’ está abierta a todos”, apunta Sonia Valero.

Las inscripciones pueden realizarse de forma online a través de la página web del evento o de manera presencial en la clínica veterinaria Artemisa (avda. Almozara, 40), de lunes a viernes de 10.00 a 20.00. La fecha límite para apuntarse es el viernes, 17 de mayo.

Todos los participantes recibirán un pack de bienvenida que deberán recoger de 9.00 a 9.45 en la carpa de información y que estará compuesto por un pañuelo oficial para los perros, una camiseta, un dorsal oficial, una mochila, muestras de pienso, folletos informativos y snacks para las mascotas. Asimismo, durante el paseo, animales y dueños recibirán agua y fruta como avituallamiento.

Fines solidarios

La participación tiene un coste de 10 euros y un 20% del importe irá destinado a la Asociación de Usuarios de Perros Guía de Aragón. “En la clínica tenemos clientes de la ONCE y siempre nos comentan lo difícil que es dar visibilidad a su día a día. Queremos que la gente vea el trabajo de los perros guía y que su relación con las personas es igual que para el resto de perros”, señala la veterinaria.

Además de algunos perros guía, en la ‘Caniwalk Artemisa’ también estarán presentes varios canes del Centro de Protección Animal de Zaragoza que esperan ser adoptados. Tras completar el paseo, los participantes podrán acercarse a conocerlos e interesarse por su historia. La jornada concluirá con varios sorteos de lotes con productos para las mascotas.