Piden el arreglo urgente del potrero de la Estación del Norte

El potrero situado en la explanada de la Estación del Norte, en el barrio Jesús, ha pasado de ser una zona de diversión y esparcimiento a un motivo de preocupación para los vecinos, que denuncian su mal estado de conservación y el riesgo que eso supone para los usuarios.

El principal problema que señalan es el vallado perimetral de las pistas, que ha comenzado a romperse y deformarse pese a que la instalación se construyó hace apenas un año. “En cosa de ocho o nueve meses las vallas, que son de malla de torsión, se han deteriorado muchísimo. Se han levantado y los balones salen disparados por debajo”, asegura Raúl Gascón, presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Jesús.

El colectivo vecinal ya denunció hace un par de meses la situación del potrero ante la Junta de Distrito, pero sus quejas se han intensificado a raíz de un accidente ocurrido la semana pasada. “El otro día, un chaval que se cayó jugando dio contra la valla y se hizo un corte en un dedo”, apunta Gascón. El menor tuvo que ser atendido por la ambulancia de los bomberos y aunque la cosa quedó “en un susto grande”, lo sucedido volvió a poner en evidencia la falta de conservación de este espacio. “Nosotros ya estábamos con la mosca detrás de la oreja, pero esto fue la gota que colmó el vaso”, comenta el representante vecinal.

Este potrero se construyó a raíz de los presupuestos participativos del 2017, dado que la intervención elegida para ajardinar la zona y dulcificar la explanada de la Estación del Norte no se llegó a ejecutar. “Unilateralmente desde urbanismo se decidió entonces la instalación de una pequeña zona de juegos multidisciplinar”, explican desde la asociación. Su construcción generó problemas casi desde el primer día, aunque tras las denuncias de la entidad, la administración ha ido corrigiéndolos poco a poco. “Toda la explanada esta bordeada por unos bolardos y cuando hicieron el primer vallado dejaron los pivotes dentro, con el riesgo que eso entrañaba para los que jugaban. Lo señalamos y tuvieron que correr el vallado para dejarlos fuera”, comentan.

Una instalación muy concurrida pero “en el lugar equivocado”

El colectivo vecinal reconoce que, si bien nunca apostaron por la ubicación de este espacio frente a la Estación, su volumen de usos ha superado todas sus expectativas. Tanto es así que hay quienes incluso aprovechan las primeras horas de la noche para echar sus partidos. “El pasado verano hubo muchas quejas de los vecinos por el ruido que se generaba ahí. No pusieron ninguna señalización y había días que a la una o las dos de la madrugada había gente jugando a baloncesto”, afirma Gascón. En la actualidad una placa señala los horarios de utilización, aunque desde la asociación creen que eso no garantiza que no se use durante la noche.

El colectivo siempre ha manifestado que el potrero “está en el lugar equivocado”, entre otras cosas porque su ubicación choca frontalmente con una de sus grandes reivindicaciones: la apertura de la calle Perdiguera. “Ahora es un fondo de saco y queremos que se abra para mejorar la movilidad del barrio, pero para ello habría que quitar el potrero”, señalan.

Estado del vallado del potrero de la Estación del Norte L. R.

En cuanto a otras zonas del barrio en las que harían falta actuaciones de mejora, la asociación señala el parque infantil que se inauguró hace poco más de dos meses en un solar de la calle Jesús, muy frecuentado pero con algunas carencias. “Hemos detectado que faltan papeleras e iluminación. Ahora no, porque el día es más largo, pero en los meses de menos luz a las siete de la tarde se queda completamente oscuro”, apunta Gascón.

También han contactado con el Ayuntamiento de Zaragoza para interesarse por la zona de juegos del tramo de la ribera entre el Puente de la Unión y el Puente de Hierro, cerrada desde hace aproximadamente un año por ser de la década de los 90 y no cumplir con la normativa vigente. “Por el momento no nos han contestado”, aseguran.

Por último, para conocer el punto de vista sobre estos y otros asuntos de los diferentes partidos políticos que previsiblemente contarán con representación en el consistorio, la asociación les ha hecho llegar una encuesta. “Imaginábamos que iba a ser muy complicado reunirnos, así que les hemos lanzado varias preguntas muy directas para que los vecinos puedan contrastar las propuestas que cada partido tiene de cara al barrio Jesús”, apunta Gascón. Una vez contestadas, las respuestas se harán públicas para que los ciudadanos puedan tenerlas en cuenta a la hora de depositar su voto en las urnas el próximo 26 de mayo.