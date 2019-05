No se puede condenar a un enfermo que comete un delito cuando tiene completamente abolida la voluntad y está a merced de impulsos psicopatológicos. Esa es la conclusión a la que ha llegado la titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza a la hora de absolver a Javier C. B., el joven epiléptico al que la Fiscalía sentó hace unos

días en el banquillo de los acusados por agredir a dos policías nacionales que trataban de sujetarlo mientras braceaba y soltaba patadas en plena crisis.

La médico de urgencias que atendió in situ al enfermo, el neurólogo que lo trataba y la forense encargada del caso comparecieron en el juicio y coincidieron en que cuando Javier C. B. golpeó a los policías "estaba plenamente enajenado" y era incapaz de controlar sus actos. Sin embargo, la Fiscalía entendió que eso no debía eximirle de indemnizar a uno de los agentes con 740 euros por los 8 días no impeditivos que tardó en recuperarse de un golpe en la mano.

La intervención se produjo el 7 de diciembre de 2017 y durante la misma resultaron también heridos leves otro policía y un bombero de la uvimóvil, pero ellos consideraron lo ocurrido como gajes del oficio y renunciaron de antemano a cualquier compensación económica que pudiera corresponderles.

"No puede considerarse acreditado que tuviera conciencia de que las personas que pretendían inmovilizarle eran agentes de la autoridad"

Al margen de la indemnización y de la obligación de seguir tratamiento médico psiquiátrico externo durante un año, el ministerio público nunca pidió pena de cárcel por los delitos de atentado y lesiones. Y no lo hizo porque, atendiendo a la enfermedad del acusado, consideró que debía aplicarse la eximente completa de enajenación mental.

Pero no compartía el criterio de la Fiscalía la defensa, a cargo del letrado Enrique Esteban Pendas, para quien resultaba ilógico que se exigiera al joven epiléptico una indemnización por unos actos de los que en ningún momento fue consciente. "No es que deba aplicársele una eximente completa, es que este caso ni siquiera debería haber llegado a juicio", manifestó en su informe final.

La magistrada parece compartir el criterio de la defensa, ya que a través de su sentencia explica que para cometer un delito de atentado es preciso que el acusado sea consciente de que a quien ataca es a un policía. Y en el presente caso, no sucedió. "No puede considerarse acreditado que Javier C. B. tuviera conciencia de que las personas que pretendían inmovilizarle (...) eran agentes de la autoridad", dice. El mismo argumento utiliza para absolverle del delito de lesiones.