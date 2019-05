La Puebla, con el foco en la cultura y el deporte

El crecimiento exponencial de La Puebla de Alfindén como municipio, hasta el punto de cuadruplicar su población en las últimas tres décadas, ha traído cosas interesantes; sobre todo, gente joven con hijos. Hay dos colegios y un instituto, y se ha desarrollado un tejido de servicios que, salvando las proporciones, poco tiene que envidiar al que ofrece la tan próxima capital de la provincia. El auge de la cultura y el deporte locales es un hecho. Beatriz Callén, natural de La Puebla, es gestora cultural. “Entré a trabajar en la biblioteca hace 25 años, justo después de concluir mi formación, y actualmente me encargo de las actividades culturales de este espacio, entre otras tareas; la gestión bibliotecaria en el día a día la lleva Ana María Arpa. Es indudable que este proyecto, que tuvo un carácter piloto, es uno de los más apreciados en el municipio. El ayuntamiento apostó por un plan municipal de lectura que ya lleva 11 años: empezó con convenio con el Gobierno de Aragón y funciona bien gracias al apoyo local; hemos desarrollado un trabajo de coordinación con los centros educativos locales, desde la guardería al centro de educación de adultos, con un programa común y catálogo colectivo accesible para cualquier vecino. Cuando nos visita un autor célebre, visita la biblioteca pública y también los centros educativos; con el mismo dinero hacemos más cosas. Hemos tenido muchas presencias interesantes por aquí, empezando por Antonio Muñoz Molina. Encuentro con autores mucho apoyo de la DPZ, con su programa de invitación a la lectura. Este año hemos empezado un seminario de literatura infantil y juvenil con Pep Bruno, que tendrá seguiremos con la segunda parte; registramos 55 inscritos, y el departamento de educación de la DGA nos apoya con créditos formativos”.

El ejemplo de La Puebla con esta actividad ha cundido fuera de Aragón. “En 2016 vino un grupo de bibliotecarios chilenos para una residencia formativa; este año, el Consejo de Cooperación Bibliotecaria ha elegido 16 proyectos innovadores de toda España para ampliación formativa, y en noviembre vendrán 5 bibliotecarios para formarse con nosotros”.

Las auroras

La Puebla celebra este 2019 los 450 años de la cofradía de la Virgen del Rosario. Gracias a ellos se ha mantenido el canto de la aurora, que se canta al amanecer el primer domingo de mayo y el primero de octubre. “Este canto –explica Beatriz– ya forma parte del patrimonio inmaterial del municipio; la idea desarrollada el pasado domingo fue grabarlo con la coral de La Puebla. También tenemos banda, que actualmente está en renovación”. La escuela de música está formando a mucha gente joven que se irá incorporando: hay nuevo director, Miguel Rueda.

Otro activo de La Puebla, que este año ha vivido al máximo la nueva ilusión del baloncesto de alta competición, es un gran deportista que llegó a lo más alto del panorama nacional futbolístico: Pascual Sanz. “La Puebla significa mis raíces, los amigos, la familia, la empresa que fundó mi padre y lleva 50 años en funcionamiento: Agroindustrial Pascual Sanz, Estamos los tres hermanos en la empresa: José Antonio, Luis y yo. También tenemos una hermana que no está en la empresa. Nuestro padre, que acaba de fallecer, nos lo dio todo y siempre le estaremos agradecidos”.

Pascual recuerda sus inicios en el fútbol. “Empecé en el pueblo; mi hermano mayor jugaba en el juvenil del Stadium Casablanca y me llevó a los infantiles cuando yo tenía apenas 13 años. Allí pasé 5 temporadas: en juveniles jugamos en División de Honor. Luego me fichó el Endesa de Andorra, donde estuve otros 5 años hasta que por medio de Pedro Aróstegui llegué al Zaragoza desde Tercera División, todo un salto. Debuté con Luis Costa de entrenador, en febrero de 1987; era un momento complicado y se la jugó poniendo al nuevo. Al principio fue una vorágine, pero acabaron siendo otros 5 años magníficos; jugué con el mejor, Juan Señor, y contra gente como la Quinta del Buitre en el Madrid o el Barcelona de Cruyff. Dicen que tenía toque, aunque no era muy rápido, pero como centrocampista conecté muy bien con Pardeza y Paquete Higuera, y con otro jugadorazo como Rubén Sosa. Luego seguí mi carrera en el Mérida y el Córdoba, y acabé con otros dos años en el Endesa de Andorra. Volví a casa, a la empresa y aquí llevo 25 años; entrené unos años al Zaragoza B y el Andorra, pero nunca pensé en irme más lejos; éste es mi sitio”.

En datos

Comarca: D. C. Zaragoza.

Población: 6.173.

Distancia a Zaragoza, su capital de provincia: 12 km.

Los imprescindibles

Iglesia de La Asunción

Mudéjar en origen, data del siglo XIV y cuenta con una gran torre del tipo de alminar almohade. Actualmente presenta tres naves, una ampliación realizada en época barroca. El retablo mayor se dedica a la Ascensión de la Virgen.

La ilusión del baloncesto

La apuesta del pueblano José Manuel Albero hizo posible la llegada del CB Alfindén a la Liga EBA del baloncesto nacional, equivalente a la Tercer División. El equipo ha cuajado una buena primera temporada, con el cuarto puesto final.

María Luisa Tejero

Uno de los comercios con más solera de La Puebla es la carnicería que abrieron los padres de María Luisa Tejero hace 67 años; ella la lleva desde hace 30. Morcillas de arroz, butifarra, 10 tipos de hamburguesas y salchichas, croquetas...