La Asociación de Comercio de Tarazona renueva su junta directiva con cinco incorporaciones

La Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona (ACT) ha celebrado una asamblea general extraordinaria con un único punto en el orden del día, la renovación de la junta directiva. Tras la salida de la anterior presidenta, Lourdes Sánchez, y la vicepresidenta, María José Gil, era necesario reestructurar el órgano directivo e incorporar nuevos representantes.

La reunión, llevada a cabo en el salón multiusos del Centro Municipal de Mayores, ha arrojado como resultado la incorporación de cinco nuevas caras. Lucía Aguerri, de carnicería La Moncaína, es la nueva presidenta de la asociación. “Personalmente estoy muy contenta porque asumo este cargo con muchas ganas, con unos compañeros jóvenes que nos sumamos a la junta con mucha ilusión que es lo que nos ha transmitido la gerente de ACT, pero también un poco asustada porque la anterior presidenta deja el listón muy alto”, señala Aguerri.

La nueva presidenta destaca el papel que realiza la ACT en la ciudad, en beneficio no sólo de los socios, sino de toda la ciudadanía. “Tras estudiar fuera de Tarazona, empecé a trabajar en la carnicería con mi padre, que no era socio, pero comencé a realizar teatralizaciones para la ACT con el grupo de teatro ‘La ciudad no es para mí’ y vi la gran labor que se hace con los comerciantes y decidí asociarme también”, recuerda la turiasonense.

Además de Lucía Aguerri como presidenta, la junta queda de la siguiente manera: Virginia San Rafael se incorpora como vicepresidenta; Jon Acordagoitia sigue de secretario; y Úrsula Sierra, que continúa de tesorera. Como vocales se mantienen Javier Meléndez y Alfonso Gil y se unen Julia Villabona, Marta Murillo y Daniel Peña. “Nos apetece tirarnos a la piscina, a ver si hacemos una buena labor. Además, estoy muy contenta por el empoderamiento de la mujer, ya que hemos entrado cuatro chicas nuevas y cada una somos de una rama de comercio diferente”, apunta la nueva presidenta.

Todos los socios que se han sumado a la junta directiva destacan por su juventud y sus ganas de comprometerse con la Asociación de Comercio, Servicios e Industria de Tarazona, aportando ideas frescas que pueden renovar esta entidad tan asentada y que tanto dinamiza la ciudad. “Lo primero que tenemos que hacer es reunirnos todos para que la gerente nos ponga al día de todas las iniciativas que ha habido, de todo el calendario de actividades previsto… y a partir de ahí llevar a cabo una lluvia de ideas para plantear cosas”, finaliza Lucía Aguerri.